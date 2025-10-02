Les chercheurs ont analysé 5 cours d'eau en Suisse, dont la Petite Glâne (FR). Image: CSD Ingénieurs SA

Un dangereux cocktail retrouvé dans les cours d'eau suisses

Pas moins de 135 pesticides ont été identifiés dans plusieurs cours d'eau du pays. Les concentrations de certains de ces produits présentent de réels dangers pour les poissons et autres organismes.

Un cocktail de pesticides pollue les rivières et les ruisseaux suisses. Une nouvelle étude nationale a identifié 135 pesticides dans 5 cours d'eau. Les concentrations de 23 de ces produits présentent même des risques pour les poissons, les larves d'insectes et d'autres organismes.

Ces constats sont le fruit de trois études spéciales de l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA). Ces études ont été publiées jeudi dans la revue «Aqua & Gas».

Les 23 pesticides dont les concentrations s'avèrent dangereuses pour les organismes aquatiques, parmi eux des insecticides très puissants, ont dépassé durant plusieurs semaines les critères de qualité écotoxicologiques jusqu'à dix fois, voire jusqu'à cent fois dans certains cas.

L'ordonnance sur la protection des eaux fixe des valeurs limites écotoxicologiques pour seulement 19 pesticides. Les nouvelles études montrent que certaines substances qui présentent pourtant un danger pour les eaux ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance.

Des champs aux cours d'eau

Les chercheurs ont pu déterminer avec plus de précision l'origine des substances retrouvées. Les herbicides sont transportés principalement des champs aux rivières à travers les eaux de pluie.

De nombreux insecticides, notamment le fipronil qui est utilisé comme antiparasitaire pour les animaux de compagnie, aboutissent dans les cours d'eau en passant par les systèmes de traitement des eaux usées.

Le fipronil adhère aux mains et aux poils des animaux. Il peut ainsi être évacué dans les eaux usées lors de la douche ou le bain, relève l'Eawag, l'institut de recherche dans le domaine des sciences et des technologies de l'eau.

L'Eawag, la plateforme Qualité des eaux du VSA et le Centre Ecotox, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les cantons, ont analysé la qualité des eaux de la Surb (AG), de la Petite Glâne (FR), de la rivière Ron (LU), du cours d'eau Halbach (SH) et du Scairolo (TI). (jzs/ats)