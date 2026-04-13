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La journaliste de watson Hanna Hubacher vise un prix majeur

watson-Reporterin Hanna Hubacher
Hanna Hubacher.Image: Hanna Dedial

Cette journaliste de watson nominée pour un prix majeur

Une enquête de watson sur le système de santé et les réfugiés vaut à Hanna Hubacher une nomination pour le Prix zurichois du journalisme 2026.
13.04.2026, 15:5213.04.2026, 15:56

La journaliste de watson Hanna Hubacher est nominée pour le Prix zurichois du journalisme 2026. Elle figure parmi les trois finalistes de la catégorie «Newcomer» et peut donc prétendre à l’une des distinctions les plus importantes du journalisme suisse.

La journaliste de 28 ans a été nominée pour son enquête intitulée Pourquoi la Suisse arrache les dents des réfugiés, dans laquelle elle examine de manière critique le traitement des personnes réfugiées dans le système de santé suisse.

Pour lire l'enquête 👇

Pourquoi la Suisse arrache les dents des réfugiés

La Fondation du Prix zurichois du journalisme distingue des travaux journalistiques depuis 1980. Cette année, le jury, composé de sept membres, a évalué au total 201 contributions soumises par différents médias suisses.

Le Prix zurichois du journalisme fait partie des récompenses les plus prestigieuses de la branche en Suisse. Les groupes de presse CH Media, NZZ, Ringier et Tamedia sont les organismes porteurs de la fondation. La remise des prix aura lieu le 12 mai 2026 au Kaufleuten, à Zurich. (trad. jah)

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