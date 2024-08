Les députés genevois sont inquiets pour la Tribune de Genève

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Plus tôt dans la soirée, l'Association genevoise des journalistes a tenu une assemblée à laquelle plus d'une centaine de personnes – journalistes et élus de tous les partis – ont participé pour exprimer leur solidarité envers la rédaction de la Tribune de Genève. Les mesures de lutte doivent encore être affinées et votées. Le personnel est dans le flou, des précisions sont attendues d'ici à mi-septembre. (ag/ats)

La présidente du gouvernement Nathalie Fontanet a salué ces deux résolutions, répétant que la restructuration de Tamedia menace une presse diversifiée, indépendante et de qualité. Et de souligner:

Quant à la résolution du PS, qui a été adoptée par 60 oui après avoir été amendée par la droite, elle demande à l'exécutif d'intervenir auprès de l'éditeur pour le maintien des emplois. Elle l'invite aussi à proposer des mesures pour la pluralité des médias locaux et la qualité de l'information, notamment via la cession de la Tribune de Genève à un repreneur privé.

Acceptée par 84 oui, la résolution du Centre demande au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de Tamedia pour favoriser la prise de mesures d'accompagnement pour les personnes licenciées et de s'assurer que la rédaction de la Tribune de Genève soit la moins impactée possible par la restructuration. Elle l'invite aussi à étudier la création d'une fondation de droit privé ou d'une association pour reprendre le titre.

A droite comme à gauche, les députés se sont dits «consternés» par la réduction du paysage médiatique romand , par la perte d'emplois et de savoir-faire, ainsi que par le comportement de Tamedia. Ils ont relevé que la presse n'est pas un bien de consommation ordinaire, et qu'elle est indispensable à la libre formation de l'opinion publique dans une démocratie.

Deux jours après les annonces de restructuration de Tamedia, les députés genevois ont manifesté jeudi soir leur colère face aux licenciements et leur inquiétude pour l'avenir de la Tribune de Genève. Ils ont adopté deux résolutions visant à soutenir les employés et le quotidien.

