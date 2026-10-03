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Violences présumées: une expertise psychiatrique pour Jacques Moretti

Violences présumées: une expertise psychiatrique pour Jacques Moretti

Le Ministère public valaisan a ordonné cette mesure dans l’enquête visant le patron du «Constellation», soupçonné de violences sur son épouse Jessica.
03.10.2026, 15:3403.10.2026, 15:34
Jacques et Jessica Moretti souhaitent ne plus devoir se rendre dans un poste de police, quotidiennement (photo d&#039;archives).
Jacques Moretti et son épouse Jessica.Keystone

Le patron du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, Jacques Moretti, doit se soumettre à une expertise psychiatrique. La décision a été prise par le Ministère public valaisan qui mène une instruction pénale contre lui, soupçonné de violences sur son épouse Jessica.

Le Ministère public valaisan a confirmé samedi à Keystone-ATS une information révélée le même jour par la RTS. Ce genre d'expertise s'effectue généralement dans un délai de 4 à 6 mois, selon lui.

Il a été placé en détention provisoire en août dernier à la suite de violences présumées sur son épouse. Il demeure toujours en détention préventive. Les avocats du couple avaient précisé que ces faits étaient instruits au sein d'une procédure distincte de celle du drame du 1er janvier.

Vie privée

Selon Léman Bleu, qui avait révélé cette information, Jessica Moretti a été victime «violences physiques» dans la nuit du 11 au 12 août au domicile du couple. Blessée, elle avait dû être hospitalisée, d'après le média genevois.

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Dans un message adressé aux médias, les avocats du couple, Mes Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod avaient réagi. «Ces faits, (...) relèvent exclusivement de leur vie intime de sorte que nous n'apporterons aucun commentaire», écrivaient-ils.

«Ils ne sauraient être confondus avec la tragédie du Constellation, mais s'inscrivent néanmoins dans un contexte qui ne peut être ignoré, celui d’une épreuve particulièrement intense à laquelle les Moretti ont tenté de faire face ensemble depuis le 1er janvier», ajoutaient-ils toutefois.

Jacques Moretti et son épouse, – comme l'ensemble des 17 prévenus dans l'affaire de l'incendie du «Constellation» à Crans-Montana -, doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence à la suite du drame qui a fait 41 morts et 115 blessés durant la nuit du Nouvel an. (dal/ats)

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