en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Radio

Voici pourquoi la RTS pourrait revenir sur la FM

Voici pourquoi un retour de la SSR à la FM est possible.
Susanne Wille, directrice générale de la SSR, n'exclut pas un revirement au sujet de la FM.Image: Keystone, montage watson

Voici pourquoi la RTS pourrait revenir sur la FM

En Suisse, l'avenir des stations de radio FM est plus ambigu que jamais. Leur fin, initialement prévue pour fin 2026, est remise en question, ce qui pourrait contraindre la SSR à un onéreux repositionnement stratégique.
05.11.2025, 11:2305.11.2025, 11:23

C'est un bras de fer singulier qui se joue cette semaine entre le Conseil fédéral et le Conseil national. Et, comme le rapporte 24 heures, c'est le sort des stations de radio FM qui est en jeu.

La technologie FM, encore utilisée par de nombreux diffuseurs en Suisse, a été abandonnée par la SSR – qui chapeaute notamment les chaînes radios de la RTS – le 31 décembre 2024, en conformité avec le choix du Conseil fédéral. Cette méthode de diffusion devrait, puisque ce dernier a rejeté une motion de prolongation, s'arrêter également pour les stations privées après 2026.

Un futur encore incertain

Mais, comme le Conseil des Etats semble vouloir emboîter le pas à son homologue du National, qui souhaite faire plier le gouvernement, la SSR se prépare à revenir sur sa décision. En effet, la FM pourrait être prolongée jusqu'à fin 2031.

En ce sens, comme mis en évidence par 24 heures, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats prend ce jeudi déjà une décision capitale sur sa politique des médias.

Interrogée à la SRF sur le possible retour de la radio FM, la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, a répondu:

«Une gestion d’entreprise rigoureuse demande d’examiner toutes les options. Et c’est exactement ce que nous faisons»

Une adaptation qui n'est pas sans conséquences

Il est facile de comprendre pourquoi la SSR se tient prête à revoir sa position, si le Conseil national et celui des Etats s'alignent pour prolonger la diffusion FM. En effet, depuis son abandon en début d'année, la SSR a perdu près d'un quart d'auditeurs en Suisse alémanique, et plus encore en Romandie, comme le rapporte 24 heures.

Ils ont fait capoter «No Billag» et préparent un nouveau combat

De leur côté, les stations privées à diffusion analogique ont connu une croissance importante. Il est important de noter que l'abandon des radios FM pousse les habitants des zones frontalières vers les stations des pays voisins.

Bien qu'il s'agisse d'une opportunité, la SSR grimace à l'idée de devoir opérer un virage à 180°, comme l'explique un porte-parole:

«Une réintroduction des bandes FM par la SSR représenterait un investissement considérable dans une technologie obsolescente, au détriment de nos programmes.»

En effet, l’extinction des émetteurs FM prévue en 2025 et 2026 permettra à la SSR de réaliser environ 30 millions de francs d’économies. Cette inquiétude pécuniaire est compréhensible quand on sait que l'initiative «200 francs, ça suffit» qui pourrait couper une grande partie des vivres de la SSR, s'approche à grands pas. (ysc)

Plus d'articles sur la SSR et la RTS:
«Trop à gauche, c'est inacceptable»: l'UDC prévoit d'attaquer la SSR
1
«Trop à gauche, c'est inacceptable»: l'UDC prévoit d'attaquer la SSR
de Othmar von Matt
La SSR doit économiser 270 millions: voici ce que cela veut dire
2
La SSR doit économiser 270 millions: voici ce que cela veut dire
L'UDC attaque son conseiller fédéral à cause de 69 millions
L'UDC attaque son conseiller fédéral à cause de 69 millions
de Francesco Benini
20% des cadres de l'actualité à la RTS vont disparaître
1
20% des cadres de l'actualité à la RTS vont disparaître
Thèmes
23 photos qui prouvent que vous avez l'esprit mal tourné
1 / 26
23 photos qui prouvent que vous avez l'esprit mal tourné
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Radio Man, le SDF qui a joué dans 300 films
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Sept blessés dans une collision entre deux bus de ligne à Zurich
Deux bus des transports publics zurichois sont entrés en collision mardi à Zurich-Affoltern. Sept personnes ont été blessées, dont six hospitalisées pour contrôle.
Une collision entre deux bus de lignes différentes des transports publics a fait sept blessés légers mardi à Zurich. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour un contrôle. On ignore les causes de l'accident pour l'instant.
L’article