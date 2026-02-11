pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Radio

Le monde académique s’oppose à la réduction de la redevance

Serafe continuera de percevoir la redevance radio-TV jusqu&#039;en 2034 au moins (archives).
Plus de 1000 professeurs ont déjà signé une déclaration dénonçant un projet qui vise à réduire la redevance radio-TV.Keystone

Le monde académique s’oppose à la réduction de la redevance

Plus de 1000 professeurs suisses dénoncent l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui vise à diminuer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an.
11.02.2026, 12:0111.02.2026, 12:01

Le monde académique suisse se mobilise contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!». Plus de 1000 professeurs de toutes institutions et toutes disciplines confondues ont déjà signé une déclaration dénonçant un projet qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, indique, mercredi, dans un communiqué, les professeures et professeurs contre l'initiative «200 francs, ça suffit!».

Les signataires estiment qu'un service public des médias fort est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie. Or, l'initiative conduirait à une diminution sévère du budget de la SSR.

Cette limitation des moyens entraînerait «des coupes massives dans l'offre journalistique» qui ne pourront pas, selon les signataires, être compensées par les médias privés. En conséquence, l'ensemble du système médiatique suisse se trouverait affaibli. Des thèmes non lucratifs ou négligés, comme la culture ou la science, seraient moins couverts.

Commentaire
L'initiative de l'UDC a quelque chose de pervers

Les représentants du monde académique s'opposent aussi au fait que l'initiative empêcherait la SSR de financer son offre en ligne au moyen de la redevance. Les signataires de la déclaration considèrent que cela sonnerait le glas du service public à long terme, car de plus en plus de personnes ont pris l'habitude de s'informer en ligne.

Le monde académique craint également une détérioration de l'information dans certaines régions de Suisse, là où vivent les minorités linguistiques. Selon lui, l'initiative menace «l'offre journalistique en Suisse romande, au Tessin et dans les Grisons».

Les signataires rappellent que cette offre journalistique est aujourd'hui proposée dans les quatre langues nationales «uniquement grâce à la Suisse alémanique, qui génère près des trois quarts des recettes provenant de la redevance». Les noms des signataires ainsi que la déclaration se trouvent sur le site internet www.la-science-pour-le-service-public.ch . (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces vélos vendus en Suisse présentent un danger potentiellement mortel
La Confédération rappelle plusieurs modèles de la marque Cube en raison d'un risque d'accident. Les consommateurs sont appelés à cesser immédiatement de les utiliser.
Des vélos de la marque Cube présentent un «risque d’accident, de blessure, voire de mort», alerte la Confédération dans un communiqué.
L’article