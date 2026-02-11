Plus de 1000 professeurs ont déjà signé une déclaration dénonçant un projet qui vise à réduire la redevance radio-TV. Keystone

Le monde académique s’oppose à la réduction de la redevance

Plus de 1000 professeurs suisses dénoncent l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui vise à diminuer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an.

Le monde académique suisse se mobilise contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!». Plus de 1000 professeurs de toutes institutions et toutes disciplines confondues ont déjà signé une déclaration dénonçant un projet qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, indique, mercredi, dans un communiqué, les professeures et professeurs contre l'initiative «200 francs, ça suffit!».

Les signataires estiment qu'un service public des médias fort est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie. Or, l'initiative conduirait à une diminution sévère du budget de la SSR.

Cette limitation des moyens entraînerait «des coupes massives dans l'offre journalistique» qui ne pourront pas, selon les signataires, être compensées par les médias privés. En conséquence, l'ensemble du système médiatique suisse se trouverait affaibli. Des thèmes non lucratifs ou négligés, comme la culture ou la science, seraient moins couverts.

Les représentants du monde académique s'opposent aussi au fait que l'initiative empêcherait la SSR de financer son offre en ligne au moyen de la redevance. Les signataires de la déclaration considèrent que cela sonnerait le glas du service public à long terme, car de plus en plus de personnes ont pris l'habitude de s'informer en ligne.

Le monde académique craint également une détérioration de l'information dans certaines régions de Suisse, là où vivent les minorités linguistiques. Selon lui, l'initiative menace «l'offre journalistique en Suisse romande, au Tessin et dans les Grisons».

Les signataires rappellent que cette offre journalistique est aujourd'hui proposée dans les quatre langues nationales «uniquement grâce à la Suisse alémanique, qui génère près des trois quarts des recettes provenant de la redevance». Les noms des signataires ainsi que la déclaration se trouvent sur le site internet www.la-science-pour-le-service-public.ch . (tib/ats)