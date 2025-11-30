ciel couvert
Aigle dit «oui» à sa place du Marché à 5,9 millions

Aigle vote oui à «une série d'aménagements essentiels» à 5,9 millions

Les Aiglons ont accepté le réaménagement d'une de ses places centrales.
30.11.2025, 15:4030.11.2025, 15:40

La population d'Aigle (VD) a validé le réaménagement de sa place du Marché. Elle a accepté dimanche un crédit de 5,9 millions de francs, lequel était combattu par un référendum entaché par des soupçons de fraude.

Au total, 1725 Aiglons ont voté «oui», tandis qu'ils ont été 1066 à s'opposer. Le taux de participation a atteint 36,6%.

La refonte de la place du Marché agite la cité aiglonne depuis plusieurs années. Après un refus de la population en avril 2024 (le crédit était alors de 9,7 millions), un nouveau projet moins coûteux avait été élaboré par la Municipalité, puis largement accepté en juin dernier par le Conseil communal.

Les votes de dimanche entrent dans un top 10 des pires échecs

Les opposants, qui craignent notamment pour les places de parc au centre-ville, avaient lancé un nouveau référendum. Celui-ci s'est toutefois déroulé dans des conditions suspectes, la Municipalité annonçant en septembre de «graves irrégularités» et des suspicions de «fraude et d'usurpation d'identité» dans le cadre de la récolte de signatures. Une procédure pénale est notamment en cours.

Attractivité du centre-ville

Malgré ces zones d'ombre, la Municipalité avait dit s'en remettre au vote de la population pour ne pas engendrer de nouveaux retards sur ce dossier.

Le réaménagement de la place du Marché, mais aussi de la rue Plantour et de l'avenue Chevron, s'inscrit dans la continuité de travaux déjà entrepris dans le secteur de l'Hôtel de Ville.

Les Vaudois ont réformé leur système d'élection et de votation

D'un montant de 5,9 millions de francs à charge de la commune, dont 1,9 million seront cofinancés par la Confédération, le projet prévoit «une série d'aménagements essentiels à l'attractivité de la ville, au vivre ensemble et aux enjeux toujours plus pressants du réchauffement climatique», relève dimanche la Municipalité dans un communiqué.

Sous réserve d'éventuels recours, les travaux sont planifiés à partir du printemps prochain et seront réalisés par étapes. (hun/ats)

