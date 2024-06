La première place a de quoi surprendre. Quoique, c'est manifestement une ville où on s'ennuie... Image: dr

Voici les villes les plus infidèles de Suisse

Dans quelles villes suisses trouve-t-on le plus d'adeptes d'aventures? Le site de rencontres extraconjugales Ashley Madison a publié son classement estival, la Romandie y est bien placée.

Deux fois par année, Ashley Madison, le site de rencontres pour personnes en couple cherchant des aventures extraconjugales, s'intéresse aux envies de ses utilisateurs helvétiques. Où les adeptes d'adultère sont-ils les plus nombreux en Suisse?

Ce qu'il ressort de cette enquête, réalisée sur la base du nombre d’inscriptions en Suisse entre le 20 juin 2023 et le 22 septembre 2023, par habitant, c'est qu'il y a une ville alémanique où, manifestement, on a davantage besoin de chaleur humaine. Et fierté locale (ou pas): la Romandie rafle trois place du top 5...

Les villes les plus infidèles

Et c'est... Aarau qui s'adjuge la première place sur le podium! La ville argovienne occupait déjà le haut du dernier classement hivernal réalisé par la plateforme de rencontres. Hiver comme été, c'est donc à Aarau qu'on a le plus envie de «sonder les méandres de corps étrangers», dirons-nous.

Le top 15 helvétique:

Aarau Genève Zoug Bulle Lausanne Lucerne Carouge Coire Neuchâtel Bâle Wil Zurich Berne Bienne Schaffhouse

Les Romands, ces coquins

Les Genevois, «seulement» à la septième position en hiver, remontent à la deuxième place l'été venu. Des habitants du bout du lac «sans doute ravigotés par le célèbre jet d’eau et les coins propices aux rencontres au bord du Léman», comme le souligne Ashley Madison. Les Carougeois, n'ayant pas une vue directe sur le jet d'eau, sont ainsi moins «stimulés», mais se placent tout de même dans le top 10. Bravo Carouge.

Plus surprenant, c'est la position qu'occupe la ville de Bulle. Une commune où, selon ses habitants, «il fait bon vivre». Apparemment, surtout si on y recherche des flirts estivaux.

Les Lausannois, eux, n'occupent que la cinquième place. Etonnant, pour une ville où l'on fait volontiers la fête.

Parmi les communes romandes, restent encore Neuchâtel et Bienne dans ce top 15. Des villes qui, comme beaucoup d'autres dans ce classement, sont situées à proximité d'un point d'eau. La présence d'un lac serait-elle particulièrement excitante? Ou plus vraisemblablement: les abords d'un lac seraient-ils des lieux propices aux échanges sensuels?

Pas de röstigraben , et pas le monopole des citadins

Si Romands et Alémaniques ont souvent du mal à se comprendre, particulièrement lors des votations, ils marchent pourtant main dans la main lorsqu'il s'agit de mettre du piment dans leur vie. Sur les dix premières villes du classement, cinq sont romandes, et sont cinq alémaniques. Les aventures estivales serait-il LE sujet pour réunifier les Suisses?

Par ailleurs, il n'y a pas que les grands centres urbains qui figurent en bonne place dans le classement suisse des villes les plus infidèles. Entre Zurich, Genève, Bâle ou Lausanne se sont glissées les communes de Bulle (presque 27 000 habitants au 31 décembre 2023), Wil, dans le canton de Saint-Gall (un peu moins de 25 000 habitants l'an dernier) ou Coire, dans les Grisons (avec moins de 40 000 personnes).