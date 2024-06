Cette entreprise a une «salle de masturbation»

Traduit et adapté par Tanja Maeder

Le groupe Lovehoney a récemment réalisé un chiffre d'affaires de 350 à 400 millions de francs suisses et est considéré comme le leader mondial dans le domaine des sex toys: le produit le plus connu du groupe, qui dispose de plusieurs marques, est sans doute le «Womanizer». (pb)

Une employée a déclaré au journal que la «salle de masturbation» était surtout utilisée pour les produits encore en phase de développement et sur lesquels «quelque chose doit être vérifié rapidement». Mais dernièrement, elle aurait plutôt été utilisée pour faire des siestes.

Si un «test» est en cours, on peut avertir ses collègues en plaçant un panneau «occupé» sur la porte. Il s'agit d'une offre volontaire; les testeurs de produits peuvent également emporter les jouets chez eux.

Dans une «salle de masturbation» spécialement aménagée, les employés peuvent essayer les produits de l'entreprise, comme l'écrit le Tagesspiegel . Selon le journal, on y trouve un canapé, des rideaux et des «mains en plastique fixées au mur qui servent de support aux différents vibromasseurs». Auparavant, la pièce avait déjà été présentée dans un reportage télévisé diffusé par une chaîne bernoise.

Des collaborateurs heureux et innovants, c'est le souhait de tout patron. Chez Lovehoney Group, un fabricant de sextoys dont le siège se trouve à Berlin, on mise pour cela sur un espace très spécial, sans doute unique en son genre.

