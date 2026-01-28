Le geste de Sanija Ameti sanctionné par la justice. Keystone

Sanija Ameti condamnée pour avoir «tiré sur Jésus»

Le tribunal de district de Zurich a reconnu Sanija Ameti coupable de violation de la liberté de croyance après des tirs sur une image religieuse.

Le tribunal de district de Zurich a reconnu coupable, mercredi, l’ancienne politicienne des Vert’libéraux (PVL) Sanija Ameti de violation de la liberté de croyance. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 50 francs.

Le tribunal a ainsi suivi sur le fond les réquisitions du ministère public, tout en réduisant la sanction. Celui-ci avait requis une peine pécuniaire avec sursis de 100 jours-amende à 100 francs, assortie d’une amende de 2500 francs.

Sanija Ameti comparaissait devant la justice pour avoir tiré sur une image représentant Marie et Jésus. Le procès a attiré de nombreux spectateurs. Outre l’ancienne politicienne et son avocat, plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes à l’audience: ce sont elles qui avaient porté plainte contre la politicienne à la suite de sa «séance de tir». (jah/ats)