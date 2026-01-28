pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Religions

Sanija Ameti condamnée pour avoir tiré sur Jésus

Sanija Ameti, ehemalige Praesidetin der &quot;Operation Liberto&quot; und ehemaliges Mitglied der GLP erscheint zum Prozess am Bezirksgericht Zuerich am Mittwoch, 28. Januar 2026 in Zuerich. Nach eine ...
Le geste de Sanija Ameti sanctionné par la justice.Keystone

Sanija Ameti condamnée pour avoir «tiré sur Jésus»

Le tribunal de district de Zurich a reconnu Sanija Ameti coupable de violation de la liberté de croyance après des tirs sur une image religieuse.
28.01.2026, 15:3828.01.2026, 15:38

Le tribunal de district de Zurich a reconnu coupable, mercredi, l’ancienne politicienne des Vert’libéraux (PVL) Sanija Ameti de violation de la liberté de croyance. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 50 francs.

Le tribunal a ainsi suivi sur le fond les réquisitions du ministère public, tout en réduisant la sanction. Celui-ci avait requis une peine pécuniaire avec sursis de 100 jours-amende à 100 francs, assortie d’une amende de 2500 francs.

On en parlait ici 👇

Pourquoi Sanija Ameti risque une condamnation après avoir «tiré sur Jésus»

Sanija Ameti comparaissait devant la justice pour avoir tiré sur une image représentant Marie et Jésus. Le procès a attiré de nombreux spectateurs. Outre l’ancienne politicienne et son avocat, plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes à l’audience: ce sont elles qui avaient porté plainte contre la politicienne à la suite de sa «séance de tir». (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
De plus en plus de gens s'intoxiquent en Suisse
Les appels au 145 pour intoxications augmentent en Suisse, avec près de la moitié des cas concernant des mineurs, selon Tox Info Suisse.
De plus en plus de personnes appellent le numéro d'urgence 145 pour des cas d'intoxication, selon les premiers chiffres de la fondation Tox Info Suisse. Près de la moitié des demandes reçues l'an dernier concernaient des enfants et des adolescents.
L’article