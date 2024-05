Les chambres ne sont pas luxueuses, mais elles offrent un moment de paix dans un lieu mystique Urs Keller

Pas besoin d'être religieux pour dormir dans ce vieux monastère suisse

L'ancien couvent de femmes de Poschiavo est aujourd'hui encore un lieu de recueillement. Non pas pour les ecclésiastiques, mais comme auberge pour les personnes en quête de repos.

Urs Keller / ch media

«Enfin du calme et du temps pour respirer!» ou «Peut-être faut-il parfois se laisser complètement submerger par un événement pour éprouver un véritable sentiment d'ici et maintenant. En quelque sorte, lâcher prise. Laisser faire et ne pas réfléchir». Tels sont les commentaires de quelques hôtes.

L'hôtel-cloître et centre de spiritualité, d'œcuménisme et de culture de Poschiavo profite du sentiment de nombreuses personnes que le quotidien est de plus en plus rapide et que les informations nous assaillent en permanence. Ce qui explique la nouvelle tendance à apprécier le calme et le silence.

L'ancien monastère des Augustines dans le chef-lieu du Val Poschiavo a été fondé en 1629 et est considéré comme l'un des les mieux conservés des Grisons. La communauté a officiellement adopté la règle augustinienne en 1684 et s'est placée sous le titre de «Santa Maria Presentata». Il y a 50 ans, les sœurs ont fait construire par le célèbre architecte milanais Luigi Caccia Dominioni un nouveau couvent de femmes à la limite sud du village, à côté de l'église Santa Maria.

Poschiavo forme avec la commune voisine de Brusio la vallée de Puschlav et la région de la Bernina. Image: imago

Lieu de rencontre dans un monde en pleine mutation

A distance du bourg, mais en contact avec les gens, les religieuses, qui sont encore onze, vivent ici. En 1972, elles ont emménagé dans le nouveau monastère. L'ancien a été rénové entre 1997 et 2000 et transformé en un centre de spiritualité, d'œcuménisme et de culture propre au monastère. Quant à la partie hôtelière, elle est aujourd'hui gérée par Claudio Zanolari, un restaurateur aux idées novatrices qui travaille à l'auberge Croce Bianca de Poschiavo.

L'ancien monastère, lieu de naissance des Augustines de Santa Maria Presentata di Poschiavo, est «un havre de paix, de silence et de recueillement, un lieu idéal pour échapper au stress quotidien», déclare Heidi Ehrensperger de Bremgarten en Argovie, qui y organise des cours depuis une vingtaine d'années.

«Une grande partie de la vie spirituelle de l'ancien monastère est restée perceptible et tangible» Heidi Ehrensperger

Des cours comme l'écriture créative, les semaines de chorale, le qigong ou le dessin sont proposés.

«La maison de formation dans le sud des Grisons a beaucoup de potentiel, et une large palette de thèmes de cours trouve ici un environnement approprié.» Heidi Ehrensperger

Sœur Rita guide les visiteurs à travers le monastère Image: Urs Keller

Le monastère, lieu de rencontre dans un monde en plein bouleversement, se trouve au cœur du bourg et à proximité de la place du village Plaza da Cumün. Des murs de trois mètres de haut entourent le lieu. La maison de retraite et de soins est adossée à la partie orientale - avec une entrée pour les clients de l'hôtel et des salles de séminaires. Derrière les murs ocre du couvent, les Augustines ont œuvré pendant des années avec un grand engagement, même au-delà des limites du couvent.

Un jardin fleuri derrière les murs du monastère

L'ancien complexe de bâtiments s'organise autour de la cour intérieure carrée. Dans la partie ouest, on trouve des traces architecturales claires des trois premières maisons de l'époque de la fondation, autour desquelles s'est développé l'ensemble du monastère. Même après la restauration (1997-2000), le bâtiment est reconnaissable dans sa structure d'origine (1654).

Les cellules spartiates du côté sud évoquent encore aujourd'hui l'ancienne recherche de Dieu dans la solitude et ont été joliment restaurées. Les murs imposants racontent une histoire de dévotion, de renoncement et de prière. Mais comment attirer des hôtes dans des cellules monastiques austères? «Pour l'hôte et le visiteur, il y a à la fois la simplicité de l'environnement et son rayonnement de richesse et de poésie cachées», explique l'hôtelier Claudio Zanolari. Et derrière les murs du monastère se cache un jardin fleuri.

Un havre de paix. Urs Keller

Les longs couloirs et l'ameublement respirent cependant l'esprit du passé, même pour les nouveaux occupants ou hôtes. Divers objets – datant des débuts – sont protégés et font également l'originalité du monastère. Les hôtes y apportent leur propre conception de la vie, que ce soit sur le plan religieux ou non. Bien sûr, la spiritualité résonne toujours dans l'ancien monastère, et il y a encore quelques croix ici ou là. «Mais la plupart des gens ne sont pas dérangés par cela, parce que c'est simplement lié à l'histoire de la maison», explique une religieuse. Pour les personnes qui recherchent l'authenticité, l'ancien couvent de 22 chambres est une bénédiction. Et les commodités modernes telles que le bain ou la douche, une bonne cuisine et Internet sont disponibles. (aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)