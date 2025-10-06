ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Réseaux sociaux

Thomas Minder préconise d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs

Des élus romands veulent interdire les réseaux sociaux aux mineurs
Getty Images Europe

«Les médias sociaux devraient être interdits aux mineurs»

Thomas Minder s'interroge sur l'utilisation des médias sociaux et l'emprise des algorithmes sur les enfants en Suisse. Il souhaite les bannir des préaux scolaires.
06.10.2025, 06:2906.10.2025, 06:29

Les jeunes doivent être mieux protégés dans leur utilisation des réseaux sociaux, préconise le président de l'association des directeurs d'écoles de Suisse alémanique (VSLCH), Thomas Minder.

Il estime:

«Les médias sociaux devraient être interdits aux mineurs»

Les adultes ne sont déjà pas en mesure d'utiliser ces applications de manière raisonnable, constate Minder dans un entretien publié lundi par les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

«Voulons-nous vraiment que des algorithmes soient développés pour avoir une emprise sur les cerveaux encore immatures de nos enfants?»
Des petits suisses «cliquent sur les bananes pour qu'elles se pèlent»

Le président de la VSLCH remarque que la question d'une interdiction des médias sociaux pour les mineurs va souvent de pair avec celle d'une interdiction des téléphones mobiles dans les écoles. Bannir ces derniers des préaux scolaires relève de la «publicité politique des ministres de l'éducation», ajoute-t-il.

Comparant la dépendance aux smartphones à celles à l'alcool ou au tabac, «tout particulièrement en ce qui concerne les médias sociaux», il estime qu'il faudrait plutôt se poser la question de la protection des jeunes dans leur utilisation des smartphones.

Opinion publique favorable

Une étude publiée en mai a révélé que 80% des Suisses sont favorables à une interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans. Le soutien à une interdiction des téléphones mobiles dans les écoles est presque aussi élevé.

En mars, le Conseil des Etats a approuvé un postulat demandant une étude pour savoir si une interdiction d'accès à des plateformes comme TikTok ou Instagram pour les moins de 16 ans peut avoir un effet sur la protection de la jeunesse.

En Australie, qui fait figure de précurseur en matière de restriction des médias sociaux pour les mineurs, les adolescents ne pourront utiliser des réseaux sociaux comme X, TikTok, Facebook et Instagram qu'à partir de 16 ans. (sda/ats/svp)

Plus d'articles sur les réseaux sociaux
Pourquoi Cristiano Ronaldo est susceptible de se retrouver sur OnlyFans
Pourquoi Cristiano Ronaldo est susceptible de se retrouver sur OnlyFans
de Simon Häring
Une élue accuse Berne de ne pas reconnaître «le problème» des influenceurs
1
Une élue accuse Berne de ne pas reconnaître «le problème» des influenceurs
de Michael Graber
Meta crée un nouveau type de compte Instagram destiné aux ados
Meta crée un nouveau type de compte Instagram destiné aux ados
L'Australie introduit un âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux
L'Australie introduit un âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Cette innovation romande va recycler le «trésor» suisse
Deux fours solaires destinés à produire de l'acier entièrement recyclé ont été inaugurés à La Chaux-de-Fonds (NE). Une première mondiale.
L'entreprise jurassienne Panatere a inauguré vendredi à La Chaux-de-Fonds (NE) les deux premiers fours solaires au monde qui vont produire de l'acier entièrement recyclé. Ce projet ouvre la voie à une véritable réindustrialisation circulaire.
L’article