Voici où regarder le match Suisse-Argentine en Suisse romande

Où regarder le match Suisse-Argentine en Suisse romande? Les cantons et les villes s’organisent, à trois jour d’un quart de finale historique, dimanche à 3 heures du matin. L’exploit de la Nati va permettre à certains établissements de rester ouverts tout la nuit. Keystone

Ces cantons romands feront nuit blanche pour la Nati

A Genève et dans le Jura, les établissements publics de catégorie cafés-restaurants et bars pourront accueillir toute la nuit les fans de la Nati pour le quart de finale contre l’Argentine. A Neuchâtel, les fans zones pourront faire de même. Petit coup de sonde dans le reste de la Suisse romande.

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Si tout le pays est aux anges depuis la victoire de l’équipe de Suisse contre la Colombie, mardi soir, plusieurs questions étaient déjà sur le bout des langues (pâteuses) au réveil. Parmi elles: Manzambi sera-t-il sur le terrain face à l’Argentine? Devra-t-on faire nuit blanche ou au contraire, mettre son réveil à 2h30 tapantes? Enfin, pour les plus téméraires et sociables: où diable assister à ce quart de finale déjà historique?

Ce mercredi, quelques cantons commencent déjà à répondre à cette dernière question, trois jours avant le match du siècle (pour la Suisse, hein).

Genève

Genève a décidé de faire la night. Comprenez:

«Face à l’engouement suscité par le parcours de la Nati dans cette compétition, le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE) autorise tous les établissements publics de catégorie cafés-restaurants et bars, titulaires d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD), à ouvrir sans limite d’horaire lors de la nuit des 11 et 12 juillet et à diffuser le match.» Selon un communiqué.

Le DEE se permet tout de même de rappeler deux choses:

Les exploitants sont tenus de veiller au maintien de l’ordre dans leurs établissements et de prendre toutes les mesures utiles en ce sens. Ils veillent également à ce que l’exploitation de leur établissement n’engendre pas d’inconvénient pour le voisinage. (Cette dernière condition ne sera pas simple à appliquer...) Les terrasses ne sont pas concernées par cette décision, car relevant du domaine de compétences des communes.

Mais sachant que les établissements ne devront pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage, on imagine mal les terrasses pousser le volume à fond toute la nuit. Quoique? Nous assisterons à un moment national unique, mine de rien.

«Nuit exceptionnelle» dans le canton du Jura

Comme à Genève, le canton du Jura offre aux bistros, bars et restaurants la possibilité de faire nuit blanche.

«Le Département de l’Economie et de la Santé autorise exceptionnellement les établissements publics jurassiens qui retransmettent le match de quart de finale de l’équipe de Suisse lors de la Coupe du monde de football à prolonger leur ouverture durant la nuit du 11 au 12 juillet»

Une autorisation qui s'applique également aux fans zones diffusant la rencontre en direct.

«Une autorisation exceptionnelle qui permettra aux supporters de vivre cet événement sportif majeur dans un cadre convivial et sécurisé» La communication du canton du Jura

Bonne nouvelle pour les tenanciers: «aucun émolument ni aucune taxe ne seront perçus pour cette autorisation». Le Jura a vraiment envie de participer à la fête, puisque «les autorités cantonales entendent accompagner l'engouement populaire suscité par le parcours de l'équipe de Suisse et permettre aux établissements publics de participer pleinement à cet événement sportif international.»

Dans le Jura aussi, cette nuit blanche s’accompagne des règles habituelles. «Les amateurs de football sont néanmoins invités à préserver la tranquillité des habitants en dehors des établissements et fan zones concernés et à respecter les règles en matière de sécurité routière». Alors attention au soufflage dans le ballon après l’avoir suivi de près pendant 90 minutes (au moins)!

Des assouplissements à Neuchâtel

A Neuchâtel, on assouplit également les règles, mais on lâche (un peu) moins les chiens qu’au Jura ou à Genève. Surtout que, dans ce canton, c’est aux communes que les établissements «ont la possibilité de demander une autorisation d’ouvrir en dehors des heures légales (soit entre 2h et 6h du matin)», rappelait mercredi matin Arcinfo.

Malgré tout, le journal neuchâtelois révèle que toute personne souhaitant créer une fan zone en plein air peut soumettre sa demande d’autorisation au plus tard ce mercredi 8 juillet à minuit.

En Valais

En Valais, le canton n’est pas compétent. Ce sera aux communes de se dépatouiller avec cela. La communication du canton nous a glissé que Sion réfléchissait très fort depuis ce matin, mais nous n’avons pas encore réussi à les contacter pour savoir si la capitale valaisanne déploiera une nuit blanche ou non.

Et dans le canton de Vaud?

Le canton de Vaud, lui non plus, «n’est pas en mesure de délivrer d’autorisation en la matière». Lausanne va-t-elle par exemple participer activement à la fête? Le suspens devrait durer jusqu’à jeudi, car la capitale vaudoise doit en discuter dans la matinée.

A Fribourg

Enfin, dans le canton de Fribourg, ce sont les préfectures qui mènent le bal, mais la ville de Fribourg est déjà entrée en matière en ce qui concerne les fans zones et les établissements qui en feraient la demande. Manque plus que le OK final.

Nous mettrons bien sûr à jour cet article au fil des décisions romandes. Reste plus qu’à bien se reposer avant ce week-end.