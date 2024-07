Une partie des retraités en Suisse profiterait d'un coup de pouce aux rentes. Image: KEYSTONE

Pourquoi le coup de pouce aux petites retraites énerve

L'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) soutient la réforme de la prévoyance professionnelle. Mais la branche ne se montre pas unanime face au projet et les caisses de pension sont en pleine ébullition.

Anna Wanner / ch media

Avec la réforme de la prévoyance professionnelle, le monde politique veut faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, elle veut mettre fin à la très critiquée redistribution entre actifs et retraités qui signifie qu'une partie des cotisations des travailleurs est utilisée pour financer les rentes des retraités. Pour cela, le taux de conversion minimal serait abaissé. L'autre objectif est de faire en sorte que les personnes à faible revenu soient assurées ou mieux assurées grâce au deuxième pilier.

Sur le principe, la plupart des caisses de pension approuvent ces mesures ou peuvent vivre avec, même si l'amélioration de la couverture des bas salaires aura un coût pour les employeurs.

Pourtant, le soutien du secteur est loin d'être total. Le véritable problème, ce sont les compensations. Comme la baisse du taux de conversion entraîne une diminution des rentes, il faut combler ce vide. Les personnes concernées par les pertes de rentes sont les actifs ayant un salaire plutôt bas (jusqu'à 88 200 francs) ou un faible taux d'activité. Selon les estimations, cela représente entre 15 et 30% des assurés.

Pourtant, dans le projet actuel, environ la moitié de tous les nouveaux retraités qui prendront leur retraite dans les 15 ans suivant la mise en œuvre de la réforme et qui possèdent une fortune de prévoyance de 441 000 francs au maximum profiteraient d'un coup de pouce aux rentes.

Cadeaux à un nouveau retraité sur deux

Les experts suisses des caisses de pension – autrement dit les puristes de la prévoyance professionnelle – auraient souhaité une compensation uniquement pour ceux qui sont effectivement concernés par la réforme. Dans le jargon, on parle du «principe d'imputation». Chaque caisse de pension peut calculer qui perdra combien de rentes en raison de la baisse du taux de conversion et comment combler ce manque.

Mais les politiques ont fixé un nouveau critère et ont voulu distribuer des cadeaux au plus grand nombre afin d'augmenter les chances politiques de la réforme. Toute personne disposant d'un faible capital de prévoyance a droit à une compensation, quelle que soit la raison de ce faible capital vieillesse.

Prenons le cas d'une enseignante qui a travaillé six ans, puis qui est devenue mère. Comme le conjoint a toujours bien gagné sa vie, l'enseignante a travaillé comme intérimaire à partir de 50 ans. Grâce à la généreuse rente de la caisse de pension de son conjoint, elle aurait suffisamment d'argent pour ses vieux jours. Mais l'enseignante reçoit maintenant de manière inattendue un coup de pouce pouvant aller jusqu'à 200 francs par mois, car elle n'a pu épargner qu'un petit capital de prévoyance durant toute sa vie.

A noter que les personnes qui gagnent plus de 70 000 francs par an pourraient subir une perte malgré le supplément de rente.

11,3 milliards de francs redistribués

Un autre point du financement du coup de pouce aux retraités est encore plus vivement critiqué. Ces dernières années, la plupart des caisses de pension ont dû abaisser les taux de conversion pour compenser l'allongement de la durée de la retraite et la situation difficile des placements sur les marchés financiers.

Pour maintenir le niveau des rentes des assurés, de nombreuses caisses de pension ont injecté des fonds supplémentaires. C'est pourquoi elles prétendent aujourd'hui avoir fait le travail. Mais comme le supplément de pension est financé en grande partie de manière solidaire, toutes les caisses de pension doivent à nouveau verser une contribution – et ce, bien que la plupart d'entre elles ne doivent pas compenser les baisses de pension.

L'exemple de la caisse de pension Migros permet d'illustrer ce point. Aujourd'hui, sur les quelque 50 000 assurés, seuls 23 subiraient une perte de rente en raison de la baisse du taux de conversion. Mais jusqu'à 8 000 assurés pourraient profiter d'un supplément de rente d'après le projet actuel. Ainsi, la CP Migros devrait au final verser 4,4 millions supplémentaires dans le fonds de garantie.

Ce calcul se répercute sur de nombreuses caisses de pensions. Au total, environ 11,3 milliards de francs seront redistribués. Toutes les caisses de pension ne disposent pas de réserves suffisantes pour verser un tel montant. Il faudrait donc ponctionner le salaire des travailleurs à hauteur de 0,24%.

Ce nouveau subventionnement croisé irrite de nombreuses caisses de pension. A cela s'ajoute un flot de questions non résolues dans la mise en œuvre, qui s'avère extrêmement compliquée et coûteuse.

Soutenir un compromis

Et pourtant, une majorité des membres de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) a voté en faveur de la réforme «en pesant les avantages et les inconvénients», comme elle l'a fait savoir il y a un an. «Il ne fait aucun doute que le projet LPP ne remporte pas de prix de beauté», avait alors déclaré l'association de manière critique.

D'un point de vue global, l'ASIP a toutefois soutenu le compromis qui conduit à un renforcement du deuxième pilier. Et c'est en fin de compte dans l'intérêt de l'association des caisses de pension.