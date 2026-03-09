en partie ensoleillé13°
Valais votations: pourquoi cette ville avait un 100% de votes

Commune Savièse
Exemplarité ou gros bug, ce 100% de participation aux votations? On a la réponse. commune de savièse/capture d'écran

100% des électeurs de cette commune valaisanne ont voté et on sait pourquoi

Lors des votations fédérales, dimanche, la commune valaisanne de Savièse affichait un taux de participation de... 100%. On sait désormais pourquoi.
09.03.2026, 19:0009.03.2026, 19:00
Daniella Gorbunova

Surprise, en Valais, lors du dimanche des votations: dans la commune de Savièse, 100% des électeurs se seraient rendus aux urnes, d'après le site web du canton du Valais, comme le relevions hier. Et ce, pour tous les objets de votation communaux.

Comment ça se fait? Contactée, une personne de la commune nous faisait part de son étonnement à l'autre bout du fil, sous court d'anonymat:

«Ce n'est pas possible!»

Exemplarité civique, ou gros bug? La deuxième option semblait déjà se profiler, sachant que, qui plus est, dans ce canton, le plus haut taux de participation (pour les présentes votations) — hormis ce drôle de 100% — se situait plutôt autour des 77%. Plus précisément 77.42 % pour Bister, 76.03 % pour Ergish, qui ne comptent respectivement que 31 et 146 électeurs inscrits (ce qui explique ce haut taux?).

Cette commune du Valais a affiché un chiffre incroyable aux votations

Le canton s'explique

Lundi, ce 100% de participation a disparu du site web, pour laisser place au taux plus plausible de 58.89% pour tous les objets fédéraux.

C'était donc bel et bien une erreur? Contactée, la chancellerie du canton du Valais rétorque en effet en ce sens.

Voici les communes les plus extrêmes ce dimanche

Le chef de Service des affaires intérieures et communales valaisannes explique, par écrit: «par inadvertance, la commune de Savièse a inséré dans l’application VeWork (réd: l'application utilisée pour le décompte de voix) le même chiffre pour les électeurs inscrits et pour les votants. Cette erreur a été corrigée dès qu’elle a été remarquée.»

«A toutes fins utiles, je précise que cette inexactitude ne changeait rien aux résultats du canton et de la Confédération»

C'était donc bel et bien un gros bug. (dag)

