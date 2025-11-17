Les écouteurs sur la route peuvent vous condamner Image: watson/agences

Rouler en Suisse avec des écouteurs? Voici ce que dit la loi

Les écouteurs ne sont pas interdits en Suisse, mais la distraction qu’ils provoquent peut mener à des condamnations. On fait le point.

En Suisse, un accident de la route sur quatre est causé par l’inattention, rapporte l'émission On en parle de la RTS. Mais que se passe-t-il lorsqu’on roule avec un casque audio, que ce soit à vélo, en moto ou en trottinette? Nos confrères ont demandé des éclaircissements à Maëlle Roulet, avocate à Genève et membre du réseau des Avocats de la route.

Est-ce dangereux de circuler avec des écouteurs ou un casque audio?

Oui, selon Maëlle Roulet, avocate à Genève et membre du réseau des Avocats de la route, sur les ondes de l'émission On en parle. Elle explique que les écouteurs peuvent provoquer «une distraction comparable à l’effet de l’alcool». La spécialiste souligne que de très nombreux accidents sont liés à l’inattention, «presque autant qu’avec l’alcool».

La loi interdit-elle le port d’écouteurs sur la route en Suisse?

Non. «La loi n’interdit pas le port d’écouteurs, ce qui est interdit, c’est d’être distrait», résume Maëlle Roulet. En cas d’accident, il peut toutefois être possible de démontrer cette distraction.

Comment? Notamment via des témoins ou l’analyse d’un téléphone pour vérifier s’il y avait «de la musique ou un appel en cours». Dans ces situations, la responsabilité de l’usager peut être engagée.

Mettre un seul écouteur protège-t-il d’une amende?

Faux. L’avocate démonte une «légende urbaine», selon laquelle circuler avec un seul écouteur serait autorisé et sans risque.

«On pourrait avoir un seul écouteur et être distrait. Par exemple, un matin tôt, en plein centre-ville au milieu de la circulation dense et on pourrait, à l'inverse, ne pas être distraits avec le port de deux écouteurs sur une route de campagnes alors qu'il n'y a aucun autre usager de la route qui circule.» Maëlle Roulet, membre du réseau des Avocats de la route

En clair, tout dépend du contexte et du niveau d’attention.

Les règles sont-elles les mêmes pour la voiture, le vélo, la moto ou la trottinette?

Oui. «On doit avoir les mains libres pour conduire notre véhicule», rappelle Maëlle Roulet dans On en parle (RTS). Ainsi, tenir son téléphone à la main reste amendable, que l’on soit au volant, à vélo ou sur une trottinette. La logique est simple: tout acte augmentant la distraction ou limitant la maîtrise du véhicule est sanctionnable.

Les écouteurs à réduction de bruit posent-ils davantage de problèmes?

«C’est peut-être même pire», prévient Maëlle Roulet. Ces technologies «coupent de tout l’environnement sonore» et empêchent d’entendre des signaux essentiels comme des sirènes, klaxons ou le bruit d’un véhicule qui dépasse.

Existe-t-il des cas concrets où les écouteurs ont entraîné une condamnation?

Oui. L’émission On en parle cite l’exemple d’une jeune femme circulant en scooter: Elle s’est déportée sur une voie cyclable et «n’a pas vu ni entendu» un vélo arrivant par sa droite à cause de la musique dans ses écouteurs, détaille l'avocate de la route. Elle a été reconnue responsable de l’accident, précisément en raison de cette distraction.

Et à l’étranger?

Méfiance si l'on voyage, car les règles de circulation sont bien différentes de la Suisse. Ainsi, en France, depuis 2015, le fait de porter des écouteurs sur la route est interdit et passible d'une amende.



Alors, vérifiez bien les règles avant de démarrer votre podcast favori et rouler vers le soleil couchant. Et surtout, restez attentifs et concentrés. (jah)