La passerelle mobile de l'Ofrou suscite l'admiration à l'étranger. Image: ofrou

Un pont suisse fascine le web: «Ils vivent en 2050!»

Un pont de chantier mobile testé par l'Office fédéral des routes s'est fait remarquer sur internet, où de nombreux internautes étrangers ont invité leurs autorités à construire un ouvrage similaire.

Christoph Thurnherr / ch media

Le nouveau pont de l'Office fédéral des routes (Ofrou) a fait ses preuves en Suisse et il peut désormais être utilisé de manière fiable. Lors de travaux sur un tronçon d'autoroute, l'ouvrage mobile, long de 280 mètres, permet de dévier le trafic par-dessus le chantier pour ne pas créer de bouchons.

Cette recette helvétique anti-embouteillage rencontre désormais un franc succès sur les réseaux sociaux. Sous un post Instagram du célèbre pure player britannique Unilad, les commentaires s'enflamment.

«Pourquoi rester assis pendant des heures dans les embouteillages, alors que vous pouvez faire comme les Suisses et rouler au-dessus des travaux», se demande le média. Et d'ajouter:

«Les Suisses vivent en 2050!»

Les commentateurs du monde entier font l'éloge de l'ingénierie nationale. Et ils en profitent pour se moquer de leur propre pays. «Au Royaume-Uni, cela ne servirait à rien. De toute façon, nous ne réparons pas nos routes», écrit l'un d'eux. Ou encore: «Le Nigeria a quitté la discussion».

400 000 tonnes par jour

L'enthousiasme est grand et les responsables de l'Office fédéral des routes se disent satisfaits d'une intervention qui vient de s'achever sur l'A1, près de Soleure. Chaque jour, l'équivalent de plus de 400 000 tonnes ont roulé sur l'ouvrage, sans entraîner de complications majeures. Il y a certes eu plusieurs accidents et embouteillages, mais ceux-ci n'étaient pas directement liés au pont.

Le pont et ses 22 moteurs font actuellement l'objet d'une maintenance. La prochaine intervention est prévue pour 2025, sur l'A13 près de Sargans (SG).

Le revêtement doit être rénové à cet endroit. Peut-être qu'on reparlera de la passerelle mobile sur la Toile - ou même à l'étranger. Plusieurs pays auraient manifesté leur intérêt.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)