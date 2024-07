Radar antibruit en Suisse: les motards n'en veulent pas

À l'avenir, les conducteurs dont les véhicules sont trop bruyants seront flashés et sanctionnés, comme pour les excès de vitesse. Les radars sont prêts, mais les associations d'automobilistes alertent sur la complexité de cette mesure.

Leandra Sommaruga / ch media

Selon Walter Wobmann, ancien conseiller national UDC (SO) et président de Swiss Moto, les caméras antibruit sont totalement inutiles. Il met en garde contre leur utilisation pour le volume sonore, comme pour la vitesse. Bien qu'un projet pilote à Genève ait démontré leur bon fonctionnement technique et qu'ils soient déjà utilisés en France, la Suisse manque encore de la base juridique nécessaire pour les déployer.

Selon lui, une telle mesure ne devrait même pas voir le jour. Premièrement, il manque aujourd'hui des indicateurs sur les véhicules pour montrer que le conducteur roule trop bruyamment.

«Tant qu'il n'y a pas d'indicateur de décibels, on ne peut certainement pas mettre quelqu'un à l'amende en raison du volume sonore»

Deuxièmement, les véhicules immatriculés légalement doivent pouvoir circuler. Troisièmement, il faut d'abord définir quand un véhicule est trop bruyant.

«Nous ferons tout pour que les radars antibruit n'arrivent pas»

L'Automobile Club de Suisse (ACS) a également exprimé son opposition aux radars antibruit et à l'instauration d'une base légale pour leur utilisation. Selon l'ACS, il existe déjà suffisamment de moyens légaux pour sanctionner les conducteurs indisciplinés. Le porte-parole de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG) a déclaré que les radars antibruit ne concernent pas le secteur des transports.

Un revêtement routier peu bruyant plutôt que des bus

Selon la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG), l'objectif des radars antibruit est de faciliter le travail de la police face aux véhicules tunés. Elle a déposé une intervention pour créer une base légale permettant leur utilisation.

Walter Wobmann devrait également jouer un rôle dans le processus politique. En plus d'être président de Swiss Moto, il est membre de la commission extraparlementaire de protection contre le bruit (CFLB). Pour réduire le bruit du trafic, il préfère miser sur un revêtement routier peu bruyant et sur la responsabilité individuelle des conducteurs, plutôt que sur des valeurs limites et des amendes.