«La seule solution efficace contre les embouteillages consiste à réduire le nombre de voitures en circulation et les kilomètres parcourus. Cela contribuerait aussi à renforcer la sécurité routière».

Le Club automobile de Suisse (ACS) se montre également critique. Son président et conseiller national PLR Simone Gianini souligne l’importance d’un trafic fluide, mais doute que les conducteurs lents soient un vrai problème et que de nouvelles sanctions résoudraient quoi que ce soit. Il rappelle aussi que les conducteurs perturbant la circulation peuvent déjà être sanctionnés selon la loi actuelle.

Il rappelle également que les limitations de vitesse sont des plafonds, et non des obligations de vitesse minimale.

«Des conducteurs choisissent volontairement de ne rouler ‹qu'à› 80 km/h sur l'autoroute, et ce pour économiser du carburant, ce qui est plutôt une bonne chose.»

Même scepticisme du côté des Verts: Michael Töngi, conseiller national et expert en mobilité lucernois, qualifie l’initiative de «grossière dans la forme et incorrecte sur le fond».

La proposition de Gartmann suscite des réserves à Berne. Martin Candinas, conseiller national du Centre et spécialiste des transports, juge que l'idée part d'une bonne intention, mais qu'elle est difficile à mettre en place. Il rappelle que le droit actuel permet déjà de sanctionner ceux qui roulent trop lentement et perturbent fortement le trafic sans motif valable.

Toute personne conduisant à plus de 10km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée devrait recevoir une amende. Dans un interview avec le 20 minutes, Gartmann propose même l'installation de radars qui contrôlent les vitesses minimales.

Gartmann propose dans son intervention que les automobilistes soient incités à adapter leur vitesse via des messages diffusés à la radio ou sur le système CarPlay.

En effet, ces conducteurs lents entraveraient la fluidité du trafic, certains «roulant comme des escargots, parfois entre 40 et 60 km/h sur les autoroutes et sur les routes nationales, représentant ainsi des obstacles à la circulation».

Walter Gartmann (UDC) veut amender davantage de citoyens sur l'autoroute. Il estime que trop d'automobilistes roulent lentement et qu'ils créeraient des bouchons.

