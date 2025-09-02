assez ensoleillé16°
Un motard pincé pour de grosses infractions dans le Gothard

Un motard pincé après 47 dépassements à l&#039;intérieur du Gothard (image d&#039;illustration)
Image d'illustrationImage: Imago

Un Britannique s'est fait l'auteur de 47 dépassements interdits dans le tunnel autoroutier. Il a été interdit de circuler en Suisse.
02.09.2025, 08:5602.09.2025, 10:22
La police cantonale tessinoise a arrêté dimanche un motard britannique qui s'était fait l'auteur d'une importante série de dépassements interdits dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard. L'homme a été interdit de circuler en Suisse.

Le motard, un ressortissant britannique de 46 ans résidant en Angleterre, a été arrêté dans le canton d'Uri par des agents de la police cantonale uranaise. Peu avant, la Centrale d'alarme commune (CECAL) a été avertie des multiples infractions qu'il avait commis, a indiqué lundi la police tessinoise dans un communiqué.

Les motards suisses vivent un cauchemar sur le Dakar

L'analyse des caméras de surveillance a permis d'établir que le motard avait effectué pas moins de 47 dépassements, dont deux sur des poids lourds et 45 sur des voitures, à l'intérieur du tunnel. Le chauffard a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite en état d'incapacité, et s'est vu interdire de circuler en Suisse. (jzs/ats)

