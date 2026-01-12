ciel couvert-1°
Le Royaume-Uni alerte: Genève et les CFF poseraient problème

Le proc
Le Royaume-Uni prévient ses ressortissants.Keystone

Genève et les CFF inquiètent le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a relevé le niveau d'alerte pour la Suisse et informe ses touristes.
12.01.2026, 09:4112.01.2026, 09:41

Le Royaume-Uni met en garde, la Suisse serait moins sûre qu’elle ne l’a été. Le ministère des Affaires étrangères a ainsi placé la Suisse sur une nouvelle liste qui regroupe aussi le Portugal, la Croatie, l'Italie ou encore l'Allemagne.

Et si les Britanniques doivent se méfier ce n’est pas à cause des multiples risques que les touristes peuvent encourir dans les Alpes, mais ce serait Genève qui tirerait la sécurité des touristes de Sa Majesté vers le bas. Le ministère pointe ainsi spécifiquement la cité du bout du lac:

«On constate une augmentation des vols à la tire, notamment dans les grandes villes, à l'aéroport de Genève et dans les trains à destination et en provenance de Genève.»

L’avertissement met en garde également les voyageurs d’un risque terroriste qui ne peut pas être écarté dans les grands rassemblements.

La prostitution concerne «de plus en plus de mineurs» en Romandie

Le ministère des Affaires étrangères alerte également ses ressortissants sur le transport de drogues illicites et loue les systèmes de détection des aéroports helvétiques:

«Les drogues illégales, y compris le cannabis, sont sévèrement punies. Vous risquez une longue peine d'emprisonnement et de lourdes amendes pour possession, usage ou trafic de drogues illégales, même en transit aéroportuaire.

Les aéroports suisses disposent d'excellentes technologies et d'un système de sécurité performant pour détecter les objets illégaux. Ce système est également utilisé pour scanner les bagages des passagers en transit.»

Enfin, le Royaume-Uni prévient sur les réglementations routières strictes en Suisse, notamment les limitations de vitesse et les règles relatives à la consommation d'alcool:

«La police routière veille scrupuleusement au respect de ces règles. Toute infraction grave est passible de lourdes amendes ou d'une peine d'emprisonnement.»

(hun)

