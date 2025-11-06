assez ensoleillé
La RTS proteste contre l'initiative «200 francs, ça suffit!»

Des ouvriers installent le logo de la RTS (SRG-SSR) sur le nouveau batiment le mardi 4 novembre 2025 sur le site de l&#039;EPFL a Lausanne-Ecublens. La RTS a diffuse mardi matin ses premieres emission ...
L'initiative SSR vise à abaisser la redevance à 200 francs par année, et à exonérer toutes les entreprises.Keystone

«Si cette initiative passe, c'est la fin de la RTS»

Le personnel de la RTS et les syndicats montent au créneau contre l'initiative «200 francs, ça suffit!». Le texte met en péril la mission du service public, dénoncent-ils.
06.11.2025, 13:3606.11.2025, 13:36

Le personnel de la RTS appelle à rejeter l'initiative «200 francs, ça suffit!», qui sera soumise en votation le 8 mars prochain. Dans une prise de position publique, des employés ont défendu jeudi leur mission de service public, mise à mal par ce texte.

Un manifeste contre cette initiative de l'UDC a été diffusé dans la foulée. «Ce manifeste du personnel n'est pas une plainte, mais un appel», a souligné Alexandre Madrigali, président du syndicat des médias SSM Genève. Il dénonce une nouvelle salve contre la SSR.

Témoignages anonymes

Quatre employés de la RTS – journalistes, réalisateurs et techniciens – ont fustigé l'initiative, qui selon eux met en péril la mission même de service public. Ils témoignaient anonymement en raison des restrictions imposées par la direction de la RTS pendant la campagne, ont-ils précisé.

On sait quand on votera sur «200 francs, ça suffit!» et l'argent liquide

L'initiative SSR vise à abaisser la redevance à 200 francs par année, et à exonérer toutes les entreprises. «Si elle passe, c'est la fin de la RTS», a insisté Valérie Perrin, secrétaire régionale du SSM. (jzs/ats)

Ce film dévoile les secrets de la plus célèbre ménagère de Suisse
D’abord recalé par les commissions de subvention du cinéma, Salut Betty, une histoire d’émancipation féminine et populaire, a tout pour cartonner au box-office.
En Suisse, tout le monde la connaît – et pourtant, cette femme n’a jamais existé. Betty Bossi, la ménagère fictive, est une véritable icône de la culture quotidienne suisse depuis les années 1950. Aujourd’hui, elle a enfin droit à son propre film. Ce mardi, Salut Betty («Hallo Betty», en allemand) a fêté sa première à Zurich – exactement 1812 jours après la naissance de l’idée, comme l’a raconté le producteur Peter Reichenbach.
L’article