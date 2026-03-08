Votation SSR: Quoi qu'il arrive, les entreprises seront perdantes?

Quel impact de la votation sur les entreprises? Image: watson

Votation SSR: Quoi qu'il arrive, les entreprises seront-elles perdantes?

En cas de rejet de l’initiative sur la SSR «200 francs, ça suffit», les entreprises devront continuer à payer la redevance radio-télévision. L’Union suisse des arts et métiers veille toutefois à ce que la question reste à l’ordre du jour au Parlement. Voici le pourquoi du comment.



Le Parlement fédéral a refusé d’exonérer les entreprises de la redevance radio et télévision à plusieurs reprises déjà. Et les derniers sondages indiquent que la population devrait rejeter l’initiative SSR «200 francs, ça suffit» ce dimanche. Par conséquent, l’allégement prévu pour les entreprises passerait aussi à la trappe.

L’Union suisse des arts et métiers, (USAM) qui se trouve en première ligne dans la campagne en faveur de l’initiative SSR, entend quoi qu'il en soit ne rien lâcher et maintenir la suppression de la redevance radio-télévision à l’agenda politique d'une façon ou d'une autre. Il est notamment envisagé de relancer le débat par la voie parlementaire.



Et, pour ce faire, l’organisation peut compter sur un nouvel élan, grâce à une enquête représentative qu’elle a commandée à l’institut de recherche Demoscope. Entre le 13 et le 22 février, celui-ci a interrogé 1168 personnes, indique l’Union dans un communiqué publié dimanche matin.



«Une victoire d’étape»?

Ses conclusions? les partisans d’une suppression complète de la contribution des entreprises à la SSR sont légèrement majoritaires (48%). Puis, 47% s’y opposent complètement — tandis que 5% restent indécis. Par ailleurs, 76% des personnes interrogées souhaitent que les entreprises paient moins pour la redevances radio-télévision.

La mesure de réduction des coûts la plus populaire (38,2%) consiste à exonérer totalement de la taxe SSR les entreprises comptant jusqu’à 250 employés. À l'inverse, 36,8% se prononcent pour une redevance uniforme.

Et 25% estiment qu’elle ne devrait être due que si la radio est effectivement écoutée ou la télévision regardée dans l’entreprise. Le directeur de l’Union suisse des arts et métiers, Urs Furrer, qualifie le résultat de l’enquête de «victoire d’étape».



Nous avons réussi à susciter une large compréhension pour notre revendication»

En 2024, les entreprises – près de 148 000 sociétés assujetties – ont versé 178,4 millions de francs sur un total d’environ 1,3 milliard de francs de redevances. Plus le chiffre d’affaires est élevé, plus la facture augmente.

Pour rappel, les entreprises sont soumises à la TVA à partir d’un chiffre d’affaires de 500 000 francs. À partir de 2027, ce seuil passera à 1,2 million de francs. Ainsi, 63 000 entreprises, qui ont versé 12,6 millions de francs en 2024, seront exemptées de la redevance. L’Union suisse des arts et métiers critique toutefois cette adaptation, estimant qu’elle ne profitera pas à plus de 80 000 PME.

