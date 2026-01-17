Die Broschüre wurden an 10'000 Haushalte der Deutschschweiz verteilt. Image: operation libero

Ce que cache la mystérieuse brochure Trump distribuée en Suisse

De nombreuses boîtes aux lettres alémaniques ont récemment reçu un guide intitulé «Pour une révolution conservatrice réussie en Suisse». Il s'agit en réalité d'une campagne satirique dirigée contre l’initiative visant à réduire de moitié la redevance SSR.

Le constat paraît alarmiste: «Notre pays est en train de se dégrader». C'est ce qu'on peut lire dans une brochure récemment distribuée dans les boîtes aux lettres alémaniques. Elle affirme que des extrémistes de gauche comme de droite seraient en train de détruire la Suisse.

«Ils sapent notre prospérité, bradent notre liberté à l’Union européenne, font de nous des étrangers sur notre propre sol et censurent la liberté d’expression à coups de culture de l’annulation.»

Mais quelque chose cloche.

Le vocabulaire est celui du populisme de droite. L’expéditeur est un forum jusqu’ici inconnu baptisé Free Switzerland. Le guide propose huit mesures censées remettre la Suisse «sur la bonne voie». L’une d’elles est centrale: voter oui, le 8 mars, à l’initiative de l’UDC qui demande de réduire de moitié la redevance SSR.

Operation Libero utilise Trump, Poutine et Orban pour lutter contre l'initiative de l'UDC. Image: ho

Un tel pamphlet a également atterri dans la boîte aux lettres de l’auteur de ces lignes. La couverture, à elle seule, déroute: elle évoque davantage l’esthétique de la lutte des classes de gauche. Et en retournant le magazine, impossible de ne pas sourire. On y découvre le portrait de Donald Trump, accompagné de cette citation:

«L’initiative de réduction de moitié était en réalité mon idée»

«Médias traditionnels de gauche»

Donald Trump y est présenté comme un fervent partisan d’une réduction drastique de la SSR. Il n’est d’ailleurs pas le seul à en croire la brochure. Vladimir Poutine partage cet enthousiasme: réduire le nombre de médias serait une excellente idée, selon la brochure. Viktor Orbán, Geert Wilders, Marine Le Pen, Benjamin Netanyahu, Hugo Chávez ou encore Nicolás Maduro sont eux aussi cités en exemple pour avoir «initié le changement et affaibli les médias traditionnels de gauche».

Cela vous paraît un peu gros? Vous avez raison. Cette brochure soigneusement conçue est une opération de marketing de guérilla menée par les opposants à l’initiative. Plus précisément par Operation Libero, comme on peut le découvrir en consultant le site du Forum Suisse Libre. Selon l’organisation, il s’agit d’un «projet satirique» contre l'initiative de l'UDC.

Les partisans ont fait campagne pour l’initiative mercredi. Image: keystone

La brochure a été envoyée à 10 000 ménages en Suisse alémanique, explique Simon Städeli, codirecteur d’Operation Libero, à watson. La distribution a ciblé Zurich et Bâle, mais aussi des villes moyennes comme Zoug et Davos.

Et l’action ne s’arrête pas à cette brochure. «Il y aura aussi une campagne d’affichage et une campagne en ligne», précise Simon Städeli. Les portraits d’autocrates tirés du guide seront réutilisés, accompagnés de slogans comme:

«Ni mensonges russes, ni fake news américaines»

Avec son action, Opération Libéro souhaite montrer qu'affaiblir la SSR reviendrait à laisser le champ libre aux deux camps.

Une campagne «inoffensive»

Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que personne n’oserait formuler aussi ouvertement ce qui est écrit dans la brochure. Mais ce discours est bien connu dans les régimes autoritaires. Simon Städeli reconnaît que la Suisse fonctionne différemment et que la santé de sa démocratie ne dépend pas uniquement de la SSR, mais il affirme que les dangers évoqués sont bien réels.

Cette action satirique aura-t-elle un impact? Les premiers sondages laissent entendre que l’initiative de l'UDC a une chance. Pourtant, ses partisans adoptent une posture étonnamment défensive. Même leur campagne paraît presque inoffensive selon les standards de l’UDC.