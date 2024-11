Genève: des antennes sur la Mission russe posent des questions

Sollicitée par la RTS, l'ambassade russe indique être «fermement en désaccord avec de telles déclarations et les considère comme une tentative supplémentaire de diaboliser arbitrairement la Russie et les Russes».

Le canton rappelle que les représentations étrangères ainsi que les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège jouissent de privilèges , d'immunités et de facilités conformément au droit international. Cela étant, elles sont tenues de respecter la législation cantonale et déposer une requête en autorisation de construire pour des travaux.

Voici dans quoi les Suisses investissent leur argent

Les personnes qui investissent leur argent sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus jeunes — et ce sont surtout des femmes. C'est ce que révèle une grande étude incluant des données provenant de Suisse. Voici les conclusions les plus intéressantes.

La Suisse, un peuple d’investisseuses et d’investisseurs? Pas tout à fait, mais on s’en rapproche. A la demande du plus grand gestionnaire de patrimoine au monde, BlackRock, l’institut de recherche YouGov a étudié les habitudes d’investissement en Europe. L'étude montre une forte croissance du nombre de personnes investissant leur argent ces dernières années. Parallèlement, elle estime que cette tendance devrait également se poursuivre à l'avenir.