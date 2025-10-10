assez dégagé10°
Une masse incandescente a semé l'émoi à Flums (SG)

L'accident a provoqué un important dégagement de fumée.Image: Police cantonale saint-galloise

Une coulée de matière en fusion s’est échappée d’un four d'une usine saint-galloise. En raison de sa chaleur extrême, elle a traversé plusieurs étages, provoquant un fort dégagement de fumée. Personne n’a été blessé.
10.10.2025, 06:1810.10.2025, 06:18

Une masse d’environ 1500 degrés s’est propagée tard dans la soirée de jeudi à travers plusieurs étages d’un bâtiment industriel à Flums (SG).

Il n’existe plus de danger pour la population, a annoncé le canton de Saint-Gall dans la nuit de jeudi à vendredi via le service d’alerte Alertswiss. Selon la police cantonale, les dégâts matériels devraient s’élever à plusieurs millions de francs.

Incendie criminel dans cette prison romande

Un défaut technique dans une entreprise de Flums produisant de la laine de roche a provoqué l’écoulement d’une masse incandescente, a indiqué un porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall à l’agence de presse Keystone-ATS.

Pour sa production, l’entreprise utilise de grands fours. Jeudi, peu avant 21h30, une coulée de matière en fusion s’est échappée d’un four pour une raison encore inconnue, a précisé la police cantonale dans un communiqué. Dans cette usine, des pierres sont fondues dans un four, puis déversées dans une machine pour être transformées.

Important dégagement de fumée

La matière, d’environ 1500 degrés, est tombée au sol et, en raison de la chaleur extrême, s’est frayé un chemin à travers plusieurs étages. Cela a provoqué un dégagement de fumée important, selon la police, qui avait préalablement évoqué un risque d’émission de gaz nocifs.

Les autorités avaient ainsi déclenché les sirènes d'alarme, demandant à la population de Flums et de Walenstadt de fermer portes et fenêtres et de couper les systèmes de ventilation et de climatisation. Vers 1h30 vendredi matin, les autorités ont levé l’alerte via Alertswiss.

Les pompiers étaient toujours à l’œuvre à ce moment-là pour refroidir la matière en fusion. Les opérations d’extinction se sont révélées difficiles, car l’eau de refroidissement s’évaporait instantanément sous l’effet de la chaleur intense. En raison des températures extrêmes, les locaux concernés restaient inaccessibles. Selon la police cantonale de Saint-Gall, les travaux devraient encore durer plusieurs heures. (ats)

Thèmes
