Faits divers

Vaud: Un mort dans un tragique accident à Granges-près-Marnand

La police fribourgeoise a ferm
Des ados de 16 ans sont en cause et on été eux-mêmes hospitalisés (image d'illustration).Keystone

Une course poursuite entre la police de Fribourg et un ado finit très mal

Un chauffard en fuite après un contrôle de police a percuté mortellement une passagère de 74 ans dimanche à Granges-près-Marnand (VD). L'accident a également fait trois blessés, dont un grave.
09.03.2026, 18:2109.03.2026, 18:21

Une Suissesse de 74 ans est décédée dimanche après-midi vers Granges-près-Marnand (VD) lorsque le véhicule dont elle était la passagère a été percuté par une voiture tentant d'échapper à un contrôle de police lors d'une course poursuite. L'accident a également fait trois blessés, dont un grave.

L'incident a débuté vers 15h20 à Sâles (FR) lorsque des agents de la Police cantonale fribourgeoise ont voulu contrôler une voiture dont les plaques étaient signalées volées, explique la Police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué.

Le conducteur, un Suisse de 16 ans domicilié dans la région de Payerne, tout comme son passager, également âgé de 16 ans, a alors pris la fuite, parvenant dans un premier temps à fausser compagnie aux forces de l'ordre.

Un motard perd la vie dans un accident dans le canton de Fribourg

Leur véhicule a toutefois été repéré aux alentours de 16h vers Grandsivaz (FR) par une patrouille fribourgeoise. «Une course poursuite a débuté et un dispositif visant à intercepter le véhicule fuyard, en collaboration avec des patrouilles vaudoises, a été mis en place», poursuit le document.

Mineurs hospitalisés, senior décédée

Pour une raison indéterminée, le conducteur semble avoir perdu la maîtrise du véhicule à la hauteur de Granges-près-Marnand, et a percuté une voiture venant en sens inverse. Son conducteur, un Suisse de 76 ans, a été héliporté à Berne dans un état grave. Sa passagère est décédée sur place à la suite du choc.

Les deux mineurs qui occupaient le véhicule fuyard ont été interpellés. Egalement blessés, ils ont été hospitalisés, précise la police. Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête.

L'accident a causé la fermeture de la route reliant Sassel (VD) et Granges-près-Marnand durant plusieurs heures. Il a nécessité entre autres l'intervention de quatre ambulances, d'un hélicoptère de la REGA et de plusieurs patrouilles de police. (sda/ats)

