Drame du Constellation: une fête à Saint-Gall interpelle

Après le Constellation: fête et feux de Bengale dans un bar suisse

Un mois après la tragédie de Crans-Montana, des vidéos sur les réseaux montrent des gens qui dansent, bougies incandescentes à la main, lors d'un anniversaire dans un bar de Saint-Gall.
30.01.2026, 09:2030.01.2026, 11:35
Carla Kehrer/ch media

Samedi dernier, lors d'une fête d'anniversaire, plusieurs personnes ont célébré avec des feux de Bengale dans le bar Metzgertor, à Saint-Gall. Des engins similaires à ceux qui ont déclenché le dramatique incendie de Crans-Montana.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des gens qui dansent dans une ambiance festive, mais aussi des invités visiblement mal à l'aise. La fêtée tient une flamme à la main et danse au rythme de la musique, tandis que des bougies incandescentes sont plantées dans le gâteau d'anniversaire à côté.

La fêtée, feu de Bengale à la main.Image: Instagram

Les vidéos montrent également de nombreux invités dansant avec des engins pyrotechniques, les agitant au-dessus de leurs têtes.

Pas d'interdiction à Saint-Gall

Depuis le drame du Constellation, l'utilisation de feux d'artifice dans les bars et clubs est un sujet hautement sensible. La Suisse discute actuellement des normes de sécurité et de la gestion de ces feux en intérieur.

Du point de vue juridique, le bar Metzgertor ne viole cependant aucune règle, car contrairement à d'autres cantons comme le Valais, Genève, Vaud ou le Jura, l'utilisation d'engins pyrotechniques dans les bars et restaurants n'est pas interdite à Saint-Gall.

Des bougies incandescentes, plantées dans le gâteau d'anniversaire.Image: Instagram

Contacté, le directeur de l'établissement s'est refusé à toute déclaration sur cet incident. L'association des bars et clubs de Saint-Gall, Nacht Gallen, a également choisi de ne pas commenter.

«Nacht Gallen n'est pas en position d'émettre des jugements sur des pratiques spécifiques»
Lukas Hofstetter, membre du comité de Nacht Gallen

La commission suisse des bars et clubs (CSBC) a toutefois pris position. Après la tragédie de Crans-Montana, elle a recommandé à ses membres de ne pas utiliser de feux d'artifice en intérieur, non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi en signe de respect envers les victimes.

Mousse acoustique: on a repéré un détail sur le site de Hornbach

La CSBC n'a pas le pouvoir d'interdire l'utilisation de ces feux, mais elle encourage néanmoins un comportement responsable. (trad.jzs)

