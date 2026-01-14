La question est également débattue au niveau fédéral. Image: watson/agences

Le salaire minimum en vigueur dans plusieurs cantons

En plus du Jura, quatre cantons disposent d'un salaire minimum: Neuchâtel, Genève, le Tessin et Bâle-Campagne.

Deux initiatives ont été déposées dans le canton de Vaud, alors que celui de Fribourg a rejeté en novembre une initiative de la gauche et des syndicats demandant d'introduire un salaire minimum.

Au niveau communal, un salaire minimum de 22,75 francs de l'heure est entré en vigueur le 1er janvier dernier en ville de Lucerne. Des initiatives pour le salaire minimum ont aussi été lancées dans plusieurs autres villes comme Berne ou Bienne.

Les citoyens des villes de Zurich et Winterthour (ZH) avaient approuvé en juin 2023 l'introduction d'un salaire minimum au niveau communal, mais le tribunal administratif zurichois a jugé qu'il est contraire au droit cantonal. Les deux villes ont saisi le Tribunal fédéral.



La question est également débattue au niveau fédéral. Le Conseil national a accepté en juin dernier que les conventions collectives de travail (CCT) priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Actuellement, une CCT ne peut être étendue que si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ou cantonal.



Pour la Chambre du peuple, il faut pouvoir appliquer les clauses des CCT, de force obligatoire et fixées au niveau fédéral, même si elles fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales. (sda/ats)