assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Salaire

Le salaire minimum en vigueur dans plusieurs cantons

Fribourg devait trancher sur un salaire horaire obligatoire de 23 francs.
La question est également débattue au niveau fédéral.Image: watson/agences

Le salaire minimum en vigueur dans plusieurs cantons

En plus du Jura, quatre cantons disposent d'un salaire minimum: Neuchâtel, Genève, le Tessin et Bâle-Campagne.
14.01.2026, 17:1814.01.2026, 17:18

Deux initiatives ont été déposées dans le canton de Vaud, alors que celui de Fribourg a rejeté en novembre une initiative de la gauche et des syndicats demandant d'introduire un salaire minimum.

Au niveau communal, un salaire minimum de 22,75 francs de l'heure est entré en vigueur le 1er janvier dernier en ville de Lucerne. Des initiatives pour le salaire minimum ont aussi été lancées dans plusieurs autres villes comme Berne ou Bienne.

Des salaires italiens en Suisse? Un élu PS accuse les CFF

Les citoyens des villes de Zurich et Winterthour (ZH) avaient approuvé en juin 2023 l'introduction d'un salaire minimum au niveau communal, mais le tribunal administratif zurichois a jugé qu'il est contraire au droit cantonal. Les deux villes ont saisi le Tribunal fédéral.

La question est également débattue au niveau fédéral. Le Conseil national a accepté en juin dernier que les conventions collectives de travail (CCT) priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Actuellement, une CCT ne peut être étendue que si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ou cantonal.

Pour la Chambre du peuple, il faut pouvoir appliquer les clauses des CCT, de force obligatoire et fixées au niveau fédéral, même si elles fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)

1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette vidéo ne montre pas Jessica Moretti fuyant avec la caisse
Une séquence censée montrer la gérante du Constellation fuir avec la caisse après la tragédie de Crans-Montana a été largement relayée ces derniers jours. Mais ces images n'ont en réalité aucun lien avec l'incendie.
«Quelle honte!», «C'est criminel», «Une dinguerie!»: de nombreux d'internautes se sont indignés en apprenant que Jessica Moretti, patronne du bar Le Constellation, aurait fui avec la caisse après l'incendie du Nouvel An.
L’article