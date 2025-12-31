Un PS accuse les CFF de «dumping salarial»

En 2014, un tribunal a mis fin au dumping salarial chez les conducteurs de train sur les axes transfrontaliers. Aujourd'hui, ce phénomène réapparaît sous une forme différente sur l'axe du Gothard et un conseiller national socialiste interpelle le Conseil fédéral.

«Des salaires scandaleux!», titrait en 2014 le syndicat des cheminots SEV dans le journal destiné à ses membres. L'entreprise de transport de marchandises Crossrail, contrôlée par des intérêts étrangers, voulait employer des conducteurs de locomotive italiens avec des salaires nettement plus bas que ceux en vigueur en Suisse. Les frontaliers devaient gagner 3350 francs par mois, soit environ un quart de plus qu'en Italie, mais 2000 francs de moins que les conducteurs de locomotive en Suisse, révélait le SEV à l'époque.

Pour empêcher l'érosion des revenus des conducteurs de locomotive, le syndicat des cheminots a déposé un recours contre une décision de l'Office fédéral des transports et obtenu gain de cause. Un an plus tard, le Tribunal administratif fédéral mettait un terme à la situation. Il a statué que les conducteurs basés en Suisse et travaillant dans le transport ferroviaire transfrontalier devaient percevoir des salaires conformes aux usages en vigueur dans leur pays.

Wagons de marchandises à Spreitenbach. (image d'archives) Image: KEYSTONE

Dix ans plus tard, le dumping salarial semble refaire surface, sous une autre forme cette fois. Le conseiller national et syndicaliste David Roth (LU/PS) a déposé une interpellation intitulée «Dumping sur la ligne du Gothard?». Il constate:

«Nous recevons de plus en plus de signalements en provenance du Tessin selon lesquels les principales entreprises ferroviaires – en particulier CFF Cargo International et la Deutsche Bahn – remplacent des collaboratrices et collaborateurs sous contrat suisse par des personnes sous contrat italien».

David Roth, vice-président du PS et conseiller national, attend des réponses du Conseil fédéral. Image: keystone

Les filiales italiennes formeraient «du personnel de locomotive pour l'homologation suisse» afin que «ces trains puissent circuler de la frontière italienne jusqu'à Arth-Goldau (SZ)».

Le socialiste cite un exemple concret: à partir de janvier 2026, la filiale suisse de la Deutsche Bahn aura récupéré le transport entre les frontières allemande et italienne jusqu'ici opéré par CFF Cargo. Celle-ci employait 18 conducteurs de locomotive pour cela. Sa remplaçante n'a toutefois «embauché que quatre nouveaux conducteurs de locomotive». Sur la base d'informations provenant du Tessin, David Roth en conclut:

«Une grande partie du travail semble avoir été confiée à la filiale italienne de la Deutsche Bahn»

Salaires beaucoup plus bas en Italie qu'en Suisse

Une recherche rapide sur internet nous apprend que les conducteurs gagnent souvent entre 30 000 et 40 000 euros bruts par an en Italie. En Suisse, le salaire moyen atteint plus du double pour cette profession.

Le syndicaliste lucernois souhaite désormais savoir, entre autres, si le personnel des locomotives sous contrat suisse est également remplacé par du personnel sous contrat étranger dans d'autres régions du pays, et ce que le Conseil fédéral compte faire pour lutter contre ce phénomène. Il a adressé sa question au ministre de l'Economie, Guy Parmelin et au ministre des Transports, Albert Rösti, tous deux membres de l'UDC.

La pratique semble exister aussi, dans une certaine mesure au moins, dans d'autres secteurs ferroviaires. Un conducteur décrit un cas similaire dans le transport de voyageurs:

«Sur la ligne Eurocity Stuttgart-Zurich, les conducteurs de la DB, dont le niveau de salaire est nettement inférieur, effectuent tout le trajet jusqu'à Zurich»

Cela permet sans aucun doute aux CFF de réaliser des économies. Puisqu'à l'inverse, les conducteurs de train suisses, mieux rémunérés, ne conduisent sur la ligne Zurich-Stuttgart que jusqu'à Singen en Allemagne, juste après la frontière. A partir de là, les conducteurs de train de la DB prennent le relais jusqu'à destination.

