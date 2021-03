Six ans après, le Parlement se décide à protéger nos données médicales

«Tout le monde a été pris de court», Berset revient sur un an de Covid

Le ministre de la Santé explique en quoi la Suisse n'était pas si mal préparée, mais pourquoi c'était pas tiptop non plus. Il parle de sa fatigue et de l'union sacrée du gouvernement.

La Suisse est, selon le ministre de la Santé, sur de bons rails pour tordre le cou à l'épidémie. «Les perspectives sont bonnes, notamment grâce à la vaccination.» Et Alain Berset de se voir déguster une bonne bière, cet été, sur la terrasse d'un restaurant. Mais avant cela, retour sur une année tumultueuse.

Revenant sur la première année de pandémie, Alain Berset, le ministre en charge de la Santé relève que la Suisse n'était pas si mal préparée. «Nous avions tiré les enseignements du …