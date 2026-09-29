assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2027

Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2027
Les primes maladie varient énormément d'une commune à l'autre.Image: watson

Voici la prime maladie la moins chère dans votre commune en 2027

Ce mardi après-midi, la Confédération a présenté la hausse des primes maladie pour 2027. Ces dernières varient considérablement selon le lieu de résidence, la caisse maladie et le modèle choisis. Nos cartes vous montrent l'option la moins chère pour chaque commune.
29.09.2026, 16:5929.09.2026, 16:59
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Carlo Natter
Carlo Natter
Oliver Julier
Oliver Julier

Les primes maladie augmenteront en moyenne de 5% en 2027, a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Il s'agit de la cinquième hausse consécutive en autant d'années.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous? En effet, le pourcentage annoncé est une moyenne se référant à l'ensemble des assurés. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis.

Voici les cantons où les primes maladie coûteront le plus cher
Voici les cantons où les primes maladie coûteront le plus cher

Cela n'est pas uniquement valable au niveau cantonal, mais, parfois, également à l'échelle des communes. En effet, les grands cantons sont divisés en deux, voire trois régions de primes. Les caisses maladie peuvent fixer des tarifs différents d’une région à l’autre, du moins dans les limites maximales prescrites par la loi. L'âge et la franchise modifient également la facture finale.

Pour chaque commune, nous avons identifié l'assureur et le modèle le moins chers possible. Et ce, pour quatre profils représentatifs:

  1. Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 2500 francs;
  2. Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 300 francs;
  3. Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 2500 francs;
  4. Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 300 francs.
En un coup d'oeil
Adultes avec une franchise à 2500 francs
Adultes avec une franchise à 300 francs
Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs
Jeunes adultes avec une franchise à 300 francs

Adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de 26 ans ou plus ne bénéficient plus du rabais pour les jeunes et doivent payer la prime pour adultes. Avec une franchise à 2500 francs, ce sont les Tessinois qui paient le plus cher: la prime mensuelle s'élève à 473 francs auprès de la caisse maladie la plus abordable.

On ne paie même pas la moitié de cette somme dans le canton de Zoug, où le modèle le moins cher coûte 213,20 francs par mois.

Adultes avec une franchise à 300 francs

Plus la franchise diminue, plus les primes augmentent. Pour les adultes ayant une franchise à 300 francs, les cotisations minimales varient entre 332,50 francs à Zoug et 585,90 francs au Tessin.

Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de moins de 26 ans bénéficient de primes d'assurance maladie réduites. C'est toujours dans le canton de Zoug que les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs s'en tirent le mieux, puisqu'ils paient 148 francs par mois. Et c'est à Genève où les frais de santé sont les plus élevés: 302 francs par mois.

Jeunes adultes avec une franchise à 300 francs

Même avec une franchise à 300 francs, les choses ne changent pas. On est toujours gagnant dans la région de Zoug (243,20 francs), alors que les jeunes adultes genevois devront payer 421,30 francs par mois pour la même prestation.

Source
Les informations figurant sur les cartes ont été calculées pour chaque commune sur la base des primes d'assurance maladie publiées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La prime du prestataire le moins cher a été visualisée sur la carte pour deux franchises (300 et 2500 francs). Nos variantes n'incluent pas les coûts d'une assurance accident.

Traduction et adaptation de l'allemand: asi

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
On ne plaisante pas avec les gardes de la Reine d'Angleterre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Hausse des primes maladie: la tension monte en Suisse
La Confédération va dévoiler ce mardi le montant des primes d'assurance maladie pour 2027. Une hausse moyenne d'environ 5% est attendue. La conférence de presse est prévue pour 14 heures.
La tension est vive avant l'annonce ce mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du montant des primes d'assurance maladie pour l'année 2027. Au printemps, la Confédération tablait sur une hausse de 5%.
L’article