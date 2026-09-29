Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2027

Les primes maladie varient énormément d'une commune à l'autre. Image: watson

Voici la prime maladie la moins chère dans votre commune en 2027

Ce mardi après-midi, la Confédération a présenté la hausse des primes maladie pour 2027. Ces dernières varient considérablement selon le lieu de résidence, la caisse maladie et le modèle choisis. Nos cartes vous montrent l'option la moins chère pour chaque commune.



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Les primes maladie augmenteront en moyenne de 5% en 2027, a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Il s'agit de la cinquième hausse consécutive en autant d'années.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous? En effet, le pourcentage annoncé est une moyenne se référant à l'ensemble des assurés. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis.

Cela n'est pas uniquement valable au niveau cantonal, mais, parfois, également à l'échelle des communes. En effet, les grands cantons sont divisés en deux, voire trois régions de primes. Les caisses maladie peuvent fixer des tarifs différents d’une région à l’autre, du moins dans les limites maximales prescrites par la loi. L'âge et la franchise modifient également la facture finale.

Pour chaque commune, nous avons identifié l'assureur et le modèle le moins chers possible. Et ce, pour quatre profils représentatifs:

Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 300 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 300 francs.

Adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de 26 ans ou plus ne bénéficient plus du rabais pour les jeunes et doivent payer la prime pour adultes. Avec une franchise à 2500 francs, ce sont les Tessinois qui paient le plus cher: la prime mensuelle s'élève à 473 francs auprès de la caisse maladie la plus abordable.

On ne paie même pas la moitié de cette somme dans le canton de Zoug, où le modèle le moins cher coûte 213,20 francs par mois.

Adultes avec une franchise à 300 francs

Plus la franchise diminue, plus les primes augmentent. Pour les adultes ayant une franchise à 300 francs, les cotisations minimales varient entre 332,50 francs à Zoug et 585,90 francs au Tessin.

Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de moins de 26 ans bénéficient de primes d'assurance maladie réduites. C'est toujours dans le canton de Zoug que les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs s'en tirent le mieux, puisqu'ils paient 148 francs par mois. Et c'est à Genève où les frais de santé sont les plus élevés: 302 francs par mois.

Jeunes adultes avec une franchise à 300 francs

Même avec une franchise à 300 francs, les choses ne changent pas. On est toujours gagnant dans la région de Zoug (243,20 francs), alors que les jeunes adultes genevois devront payer 421,30 francs par mois pour la même prestation.

Source Les informations figurant sur les cartes ont été calculées pour chaque commune sur la base des primes d'assurance maladie publiées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La prime du prestataire le moins cher a été visualisée sur la carte pour deux franchises (300 et 2500 francs). Nos variantes n'incluent pas les coûts d'une assurance accident.



Traduction et adaptation de l'allemand: asi