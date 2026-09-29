assez dégagé20°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Neuchâtel: le financement des soins à domicile inquiète les députés

Neuchâtel: le financement des soins à domicile inquiète les députés

Le budget 2027 prévoit qu'une partie du coût des soins à domicile payée par le canton de Neuchâtel soit reportée sur les patients.
29.09.2026, 18:5529.09.2026, 18:55

Les bénéficiaires de prestations complémentaires ou de l'aide sociale, ainsi que les enfants ne seraient pas touchés par cette mesure, a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la santé, en réponse à des questions de deux députés.

«La mesure intervient dans un contexte d'amélioration budgétaire mais pas uniquement. Il faut reconnaître ces frais au même titre que les autres dépenses de santé (...)», a expliqué Frédéric Mairy. Tout le monde bénéficie actuellement du financement des soins à domicile, quelle que soit sa situation financière, aisée ou précaire, a-t-il ajouté.

Explosion à Neuchâtel: ce que l’on sait sur l’origine de la déflagration
Explosion à Neuchâtel: ce que l’on sait sur l’origine de la déflagration

Le conseiller d'Etat a rappelé que cette mesure est déjà en place dans tous les cantons alémaniques, au Tessin, à Genève et dans le Jura. Le canton prévoit une participation des patients aux soins de 7 francs par heure.

Selon Arcinfo, la facture cantonale des soins à domicile s'élève à 21,5 millions de francs. Avec ce projet, le canton économiserait 3,5 millions par an. La consultation est encore en cours d'analyse. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou

Le Covid-19 en Suisse, retour en images

1 / 17
Le Covid-19 en Suisse, retour en images
Le port du masque se généralise en Suisse et dans le monde au cours de l'année 2020.
source: keystone / jean-christophe bott
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Explosion à Neuchâtel: ce que l’on sait sur l’origine de la déflagration
Une explosion a fait quatre blessés mardi à Neuchâtel, dont une personne grièvement touchée. Le réseau de gaz est hors de cause, mais un témoin évoque une bouteille de propane.
Une importante explosion suivie d'un incendie a secoué mardi, à 11h57, un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Cette dernière a été prise en charge par la Rega, a indiqué la police neuchâteloise lors d'un point presse organisé dans l'après-midi. Les autorités n'ont donné aucune précision sur le sexe des victimes ni sur la nature des blessures.
L’article