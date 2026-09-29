Neuchâtel: le financement des soins à domicile inquiète les députés

Le budget 2027 prévoit qu'une partie du coût des soins à domicile payée par le canton de Neuchâtel soit reportée sur les patients.

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Les bénéficiaires de prestations complémentaires ou de l'aide sociale, ainsi que les enfants ne seraient pas touchés par cette mesure, a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la santé, en réponse à des questions de deux députés.

«La mesure intervient dans un contexte d'amélioration budgétaire mais pas uniquement. Il faut reconnaître ces frais au même titre que les autres dépenses de santé (...)», a expliqué Frédéric Mairy. Tout le monde bénéficie actuellement du financement des soins à domicile, quelle que soit sa situation financière, aisée ou précaire, a-t-il ajouté.

Le conseiller d'Etat a rappelé que cette mesure est déjà en place dans tous les cantons alémaniques, au Tessin, à Genève et dans le Jura. Le canton prévoit une participation des patients aux soins de 7 francs par heure.

Selon Arcinfo, la facture cantonale des soins à domicile s'élève à 21,5 millions de francs. Avec ce projet, le canton économiserait 3,5 millions par an. La consultation est encore en cours d'analyse. (sda/ats)