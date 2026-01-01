bien ensoleillé-8°
Moutier a vécu un Nouvel An historique

Des personnes defilent pendant le cortege aux flambeaux lors des festivites marquant le changement de canton de la ville de Moutier le mercredi 31 decembre 2025 a Moutier. La Ville de Moutier devient ...
Au programme des festivités: un cortège aux flambeaux.Keystone

La Ville de Moutier a rejoint le canton du Jura mercredi à minuit. Plusieurs milliers de personnes ont célébré dans la liesse ce transfert pour la cité prévôtoise et de ses 7300 habitants.
01.01.2026, 08:0901.01.2026, 08:19

Ce transfert met un terme à la Question jurassienne qui a alimenté l'histoire suisse durant des décennies.

Une énorme clameur s'est élevée de la foule quand Moutier a rejoint le canton du Jura pour devenir la 51e commune jurassienne. «On y est», a lancé le maire de la cité prévôtoise Marcel Winistoerfer, visiblement très ému, sous les acclamations.

Des milliers de personnes ont célébré l&#039;arrivée de Moutier dans le canton du Jura mercredi à minuit.
Keystone

Une foule impressionnante brandissant des drapeaux jurassiens ou des torches avait auparavant entamé le décompte des dix dernières secondes avant la nouvelle année. Elle a ensuite entonné la Rauracienne, l'hymne jurassien.

La nuit glaciale s'est poursuivie par un show laser projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville et par un feu d'artifice. Les autorités ont décrété nuit libre et ce sont désormais les policiers jurassiens qui assurent la sécurité de la cité prévôtoise.

Journée historique

Lors de la partie officielle, le maire Marcel Winistoerfer, le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat et le président du comité «Moutier Ville jurassienne» Cédric Erard ont souligné le caractère historique de l'événement et salué le retour de la cité prévôtoise dans la «maison jurassienne».

«Un demi-siècle après la création du canton du Jura, Moutier va le rejoindre. La ville retrouve sa patrie naturelle»
Le maire

«C'est une émotion intense et exceptionnelle qui nous est donnée de vivre».

Un policier de la police cantonale jurassienne patrouille devant l&#039;Hotel de Ville lors des festivites marquant le changement de canton de la ville de Moutier le jeudi 1 janvier 2026 a Moutier. La ...
Keystone

Pour le maire autonomiste de la cité prévôtoise, l'histoire du pays s'enrichit d'une nouvelle page, riche en émotions et en aventures. L'élu a salué la ténacité et la persévérance de ceux qui ont permis ce transfert. «On ne va pas au paradis, ça viendra bien assez tôt, mais on va au Jura». La conseillère fédérale jurassienne, Elisabeth Baume-Schneider a assisté à l'événement à titre personnel.

Attention à ces 11 nouvelles lois en Suisse en 2026

Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat a aussi évoqué la portée historique de ce 31 décembre 2025. «Ce que nous vivons ce soir dépasse largement l'actualité immédiate et s'inscrit dans un temps long, celui de la lutte pour un Jura uni, menée avec conviction par des générations entières».

Moutier est la seule commune après Vellerat en 1996 à quitter le canton de Berne pour celui du Jura après l'entrée en souveraineté du dernier-né des cantons en 1979. (ats)

