Les chiffres d'affaires des hôpitaux vont en augmentant, mais les marges ne suivent pas. Keystone

La situation financière des hôpitaux suisses est «dramatique»

C'est ce qu'affirme la faîtière H+. Si aucune mesure urgente n'est prise, prévient-elle, l'offre de soins devra être réduite.

La situation financière des hôpitaux et des cliniques suisses est de plus en plus dramatique, estime la faîtière H+. Une grande majorité des établissements n'atteint pas les marges nécessaires à une exploitation durable et leurs réserves fondent.

L'association SpitalBenchmark a collecté et vérifié les données financières de presque tous les hôpitaux et les cliniques du pays, indique H+ dans un communiqué publié lundi. «L'image qui en ressort est claire: les marges EBITDA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements) ont massivement chuté l'an dernier.»

Pour une bonne exploitation, la marge dégagée devrait être de 10%. En 2023, elle est descendue en moyenne à 2,5% pour les hôpitaux de soins aigus. Les marges trop faibles se répercutent sur les réserves de capital propre, dans lesquelles les hôpitaux doivent de plus en plus puiser pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Ces réserves ont diminué en moyenne de 5,6% ces deux dernières années, alerte H+.

La directrice de H+, Anne-Geneviève Bütikofer, prévient:

«Si aucune mesure urgente n'est prise, la situation financière des hôpitaux conduira inexorablement à une réduction de l'offre de soins et à une pression accrue sur le personnel» Anne-Geneviève Bütikofer

Les chiffres d'affaires des hôpitaux vont en augmentant, mais les marges ne suivent pas. Selon H+, cela est dû au système de rémunération et tarifaire. Actuellement, les tarifs ne couvrent pas les coûts réels, en particulier dans le secteur ambulatoire, où le sous-financement est de 30%. Les facteurs externes, tels que le renchérissement et la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée aggravent encore la situation.

Augmenter les tarifs de 5%

Concrètement, il faut rapidement augmenter les tarifs de 5% pour remédier au moins partiellement au sous-financement et aux conséquences du renchérissement. Au cours de ces quatre prochaines années, il faudra relever progressivement les tarifs ambulatoires de 15%, afin de couvrir les coûts réels, revendique H+.

L'introduction du système tarifaire cohérent combinant des forfaits ambulatoires avec le tarif à l'acte TARDOC y contribuera. Et la faîtière de plaider également pour un «oui» le 24 novembre au financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, contre lequel les syndicats ont lancé un référendum. (ats)