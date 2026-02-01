en partie ensoleillé
Plusieurs nouveautés marquent le début du mois de février en Suisse

Des tubes de prelevement de sang sont photographies dans la salle de prelevement de don de sang des HUG, ce lundi 2 decembre 2024 a Geneve. Les Hopitaux universitaires de Geneve (HUG) font face depuis ...
Les critères pour le don de sang en Suisse sont assouplis à partir du 1er février.Keystone

À partir de ce dimanche, diverses mesures touchant la santé, l’école, la mobilité et l’environnement s’appliquent dans le pays.
01.02.2026, 08:3001.02.2026, 08:58

De nouveaux critères régissent le don du sang en Suisse depuis le 1er février. Les écoliers jurassiens sont, eux, interdits de smartphones durant le temps scolaire. Tour d'horizon des nouvelles règles entrées en vigueur dimanche.

Prix du lait

Le prix indicatif A pour le lait de fromagerie baisse en février de 4 centimes pour s’établir à 78 centimes par kilogramme. Cela s’explique d’une part par une offre excédentaire de lait sur le marché suisse, c'est-à-dire que la production de lait dépasse les capacités de transformation. D’autre part, le prix du lait diminue au niveau mondial, ce qui exerce une pression supplémentaire à la baisse, aussi en Suisse. Les détaillants indiquent vouloir répercuter cette baisse du prix indicatif sur leur clientèle et prévoient des actions promotionnelles.

Don du sang

Les critères pour le don de sang en Suisse sont assouplis à partir du 1er février. Les personnes ayant reçu une transfusion, séjourné longtemps au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales peuvent à nouveau donner leur sang. Les personnes ayant reçu une transfusion, séjourné longtemps au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales peuvent à nouveau donner leur sang.

Désormais, un délai de quatre mois s'applique après chaque transfusion, quel que soit le pays où celle-ci a eu lieu. Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 peuvent, elles, à nouveau donner leur sang. Après une intervention neurochirurgicale, un délai d'attente d'un an s'applique, à condition que l'intervention ait été effectuée en Suisse.

Les personnes qui ont reçu un implant dentaire en Suisse après 1993 peuvent également à nouveau donner leur sang. Selon la complexité de l'intervention, un délai d'au moins deux semaines s'applique, selon le communiqué. Les règles précédentes étaient en vigueur depuis plus de 20 ans. Elles avaient été mises en place à l'époque en raison du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) - ou maladie de la vache folle - par le sang. A la fin du siècle dernier, le risque d'infection était accru en Grande-Bretagne.

Education

Les téléphones portables et les montres connectées sont totalement interdits dans les écoles jurassiennes durant le temps scolaire dès février. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles peuvent être utilisés en classe. D'autres cantons, comme le Valais ou l'Argovie, ont déjà pris des mesures similaires.

Grands prédateurs

Une opération de capture d'un lynx doit débuter en février dans le Jura. L'animal sera ensuite transféré dans les Grisons où trois félidés avaient été tirés par erreur par un garde-chasse en novembre 2024. L'homme les avait confondus avec des loups. Un autre lynx devra être capturé en 2028 en Roumanie ou en Slovaquie. L'opération a été autorisée à la fin novembre par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). L'opération, encadrée par la fondation Kora et l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Fiwi), vise aussi à renforcer la diversité génétique de l'animal dans la région.

Autoroutes

La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir de dimanche. Les conducteurs doivent acquérir la nouvelle vignette, que ce soit sous sa forme autocollante ou électronique. Celle-ci sera valable jusqu'au 31 janvier 2027. (tib/ats)

