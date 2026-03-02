Le prix de l'essence augmente en Suisse
Après l’escalade meurtrière qui embrase le Proche-Orient, le prix du pétrole a fortement progressé. Cette hausse a également des conséquences sur le prix des carburants en Suisse. Une lectrice rapporte qu’elle a constaté dimanche une affluence nettement plus importante que d’ordinaire dans une station-service.
Des observations similaires sont rapportées par Volenergy AG, qui exploite des stations-service sur plus de 700 sites en Suisse. L’entreprise indique avoir effectivement connu une «ruée vers les stations-service» durant le week-end, explique Matthias Hübscher, directeur Stations-service chez Volenergy AG, à watson. Il explicite:
Les coûts d’approvisionnement ayant déjà fortement augmenté lundi, l’entreprise doit relever en conséquence les prix affichés à la pompe pour l’essence et le diesel. Cela pourrait durer quelques jours, voire plusieurs semaines. «Il est malheureusement impossible de le prévoir», continue le patron de Volenergy.
Plusieurs risques menacent le pétrole
L’association professionnelle Avenergy Suisse indique dans une prise de position publiée lundi que les prix du pétrole ont augmenté de 10 à 15% par rapport à la semaine précédente. Ce qui correspond aux attentes des analystes du marché. En cas d’effondrement du régime iranien, un arrêt de la production pourrait survenir, alors que l’Iran représente actuellement environ 5% de la production mondiale de pétrole. Autre risque majeur: le détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial.
Certains observateurs estiment toutefois que le marché est aujourd’hui, pour diverses raisons, «mieux que jamais préparé» à atténuer les conséquences de la guerre. Le communiqué précise:
Deuxièmement, Washington a clairement indiqué qu’il entreprendrait tout ce qui est nécessaire pour minimiser les perturbations de l’approvisionnement, y compris en recourant à ses réserves stratégiques de pétrole.
Troisièmement, des pays comme l’Arabie saoudite ont démontré une capacité remarquable à se remettre d’une crise d’approvisionnement.»
De combien l’essence va-t-elle augmenter en Suisse
Il est impossible d’établir des prévisions précises. Le TCS confirme néanmoins que la situation autour du détroit d’Ormuz a une incidence sur le prix du pétrole brut. Son porte-parole, Marco Wölfli, souligne toutefois que ce facteur n’est qu’un élément parmi d’autres qui déterminent le prix final à la pompe.
Le TCS s’attend dans les prochains jours à une hausse «probablement de l’ordre de quelques centimes par litre». Les automobilistes peuvent notamment vérifier les prix pratiqués selon les stations via le radar des prix des carburants. (trad. hun)