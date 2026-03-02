Le prix du carburant va augmenter en Suisse en raison de la guerre en Iran, la question est de savoir de combien. Image: montage watson

Le prix de l'essence augmente en Suisse

En raison de la guerre menée contre l'Iran, le prix du pétrole augmente nettement. Et cela a aussi des répercussions sur les prix de l’essence en Suisse. Voici à quoi il faut s’attendre.

Vroni Fehlmann Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Après l’escalade meurtrière qui embrase le Proche-Orient, le prix du pétrole a fortement progressé. Cette hausse a également des conséquences sur le prix des carburants en Suisse. Une lectrice rapporte qu’elle a constaté dimanche une affluence nettement plus importante que d’ordinaire dans une station-service.

Des observations similaires sont rapportées par Volenergy AG, qui exploite des stations-service sur plus de 700 sites en Suisse. L’entreprise indique avoir effectivement connu une «ruée vers les stations-service» durant le week-end, explique Matthias Hübscher, directeur Stations-service chez Volenergy AG, à watson. Il explicite:

«Le chiffre d’affaires de dimanche a généralement dépassé de 30 à 40% celui d’un dimanche moyen. Outre les troubles politiques, le temps plus clément et plus chaud a certainement aussi contribué à une fréquentation accrue.»

Les coûts d’approvisionnement ayant déjà fortement augmenté lundi, l’entreprise doit relever en conséquence les prix affichés à la pompe pour l’essence et le diesel. Cela pourrait durer quelques jours, voire plusieurs semaines. «Il est malheureusement impossible de le prévoir», continue le patron de Volenergy.

Comment se calcule le prix de l’essence Selon Matthias Hübscher de volenergy AG, les prix dépendent de plusieurs facteurs. Le premier est la concurrence locale, qui exerce une influence importante. S’y ajoutent les coûts d’approvisionnement en pétrole brut, les coûts de raffinage et les marges. Plus de 50% des coûts correspondent toutefois à des taxes publiques, notamment l’impôt sur les huiles minérales. Le taux de change entre le dollar américain et le franc suisse, les frais de transport sur le Rhin ainsi que les coûts liés à l’emplacement jouent également un rôle.

Plusieurs risques menacent le pétrole

L’association professionnelle Avenergy Suisse indique dans une prise de position publiée lundi que les prix du pétrole ont augmenté de 10 à 15% par rapport à la semaine précédente. Ce qui correspond aux attentes des analystes du marché. En cas d’effondrement du régime iranien, un arrêt de la production pourrait survenir, alors que l’Iran représente actuellement environ 5% de la production mondiale de pétrole. Autre risque majeur: le détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial.

Image: watson

Certains observateurs estiment toutefois que le marché est aujourd’hui, pour diverses raisons, «mieux que jamais préparé» à atténuer les conséquences de la guerre. Le communiqué précise:

«Premièrement, la production pétrolière aux Etats-Unis se situe à un niveau record et continue d’augmenter.

Deuxièmement, Washington a clairement indiqué qu’il entreprendrait tout ce qui est nécessaire pour minimiser les perturbations de l’approvisionnement, y compris en recourant à ses réserves stratégiques de pétrole.

Troisièmement, des pays comme l’Arabie saoudite ont démontré une capacité remarquable à se remettre d’une crise d’approvisionnement.»

De combien l’essence va-t-elle augmenter en Suisse

Il est impossible d’établir des prévisions précises. Le TCS confirme néanmoins que la situation autour du détroit d’Ormuz a une incidence sur le prix du pétrole brut. Son porte-parole, Marco Wölfli, souligne toutefois que ce facteur n’est qu’un élément parmi d’autres qui déterminent le prix final à la pompe.



Le TCS s’attend dans les prochains jours à une hausse «probablement de l’ordre de quelques centimes par litre». Les automobilistes peuvent notamment vérifier les prix pratiqués selon les stations via le radar des prix des carburants. (trad. hun)