Voici comment les primes devraient augmenter en 2025

Le choc s'annonce à nouveau rude cet automne. Selon le comparateur en ligne Comparis, la hausse des primes de l'assurance de base devrait tourner autour des 6% en moyenne cette année. Voire 10% dans certains cantons et certaines régions.

Le coût des primes augmente depuis une bonne vingtaine d’années – à un rythme de plus en plus rapide. Malgré une hausse moyenne des primes de 8,7 % pour 2024, certaines caisses disposeront d'un mince coussin de réserve à la fin de l'année, a indiqué Comparis dans un communiqué jeudi. Il est donc possible que certaines primes de l'assurance de base augmentent de plus de 10%.

«Il s'agit de la troisième augmentation consécutive des primes supérieure à la moyenne» Felix Schneuwly, expert en assurance-maladie chez Comparis.

Le comparateur en ligne se base sur ses prévisions de la croissance de l'ensemble des coûts de la santé en Suisse. L'année prochaine, ceux-ci augmenteront de 3,2%, selon Comparis et le Centre de recherches conjoncturelles KOF de l'EPFZ. Pour l'année en cours, la croissance prévue était de 3,6%.

«La croissance de la part des coûts déterminante pour les primes d'assurance-maladie est toujours un peu plus élevée, car le catalogue des prestations de l'assurance de base ne cesse de s'élargir», explique Felix Schneuwly, expert en assurance-maladie chez Comparis dans un communiqué.

Indépendamment de la décision que prendront les électeurs suisses le 9 juin sur l'initiative d'allègement des primes, le Parlement doit réduire le rythme des réformes de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Selon Schneuwly, il doit «évaluer proprement» quelles modifications de la loi ont quels effets. (mbr/ats)