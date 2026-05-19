Crans-Montana: demande d'indemnisation adressée à la justice française

L'avocat valaisan Sébastien Fanti a engagé une nouvelle procédure judiciaire au nom d’une jeune Française gravement brûlée lors du drame du Constellation.

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Dans le cadre du drame de Crans-Montana, l'avocat valaisan Sébastien Fanti a adressé une demande auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) du Tribunal judiciaire de Paris. La requête est effectuée au nom d'une jeune Française grièvement blessée.

«Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la plainte pénale déposée le 1ᵉʳ avril auprès du Ministère public valaisan», précise l'avocat, dans un communiqué, lundi soir. Le MP a confirmé l'information à Keystone-ATS. Me Fanti révèle:

«Ma mandante souffre de brûlures de deuxième et troisième degrés, ainsi que d’un traumatisme psychologique majeur. A ce stade, elle a notamment perdu l’usage de ses mains.»

Sébastien Fanti (archives). Keystone

«Saisir la Civi traduit notre volonté de mobiliser tous les instruments du droit – suisse et français – pour que notre mandante obtienne, le plus rapidement possible, les moyens de se reconstruire», indique encore son avocat. «Aucune indemnisation ne réparera ce qu’elle a vécu. Mais le droit doit, à tout le moins, lui permettre de regarder l’avenir avec un peu plus de sérénité.» (jah/ats)