Les légionelles sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies chez l'humain. Keystone

Une dangereuse épidémie de légionellose sévit à Bâle

26 personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée de légionellose. Une personne est décédée et 7 autres ont dû être conduites aux soins intensifs.

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Les autorités bâloises ont donné ce lundi une conférence de presse sur l'épidémie de légionellose qui sévit dans la ville.

On fait le point

De quoi on parle?

Une épidémie de légionellose s'est déclarée à Bâle, ont annoncé les autorités lundi. Une personne est décédée des suites de la maladie. 25 autres ont été hospitalisées, dont sept admises en soins intensifs. Neuf patients sont toujours pris en charge à l'hôpital, parmi lesquels une personne se trouve encore en soins intensifs.

Qu'est ce qui a causé l'épidémie?

Selon les autorités, les contaminations proviennent très probablement d'une tour de refroidissement située dans le Petit-Bâle. Ces installations, aménagées sur le toit d'un immeuble de bureaux, servent à évacuer la chaleur produite par les bâtiments et certains processus industriels.

Pour améliorer leur capacité de refroidissement, ces tours fonctionnent en évaporant de l'eau. Si des légionelles sont présentes dans le circuit, la vapeur peut contenir de fines gouttelettes contaminées. Inhalées, celles-ci peuvent transmettre la bactérie à l'humain. Les installations concernées ont depuis été mises hors service.

Que sont les légionelles?

Les légionelles sont des bactéries naturellement présentes dans l'eau. Elles peuvent provoquer des infections parfois graves chez l'être humain, notamment la légionellose, aussi appelée maladie du légionnaire.

Les symptômes varient d'un patient à l'autre. La maladie débute souvent par de la fièvre et des frissons, avant de s'accompagner de toux, de troubles gastro-intestinaux, de maux de tête ou de difficultés respiratoires. Le taux de mortalité de la légionellose est estimé entre 10 et 15%.

Quelle fréquence pour les légionelles en Suisse?

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Suisse enregistre chaque année plusieurs centaines de cas de légionellose. Ces dernières années, plusieurs foyers de légionellose, généralement de faible ampleur, ont été recensés à Bâle.

En début d'année, le laboratoire cantonal de Bâle-Ville avait révélé que, en 2025, l'eau de 20 des 87 douches analysées présentait une contamination «massive» de légionelles.

Habituellement, Bâle recense entre sept et 20 cas de légionellose par an, a indiqué la médecin cantonale adjointe Eva Würfel. Les 26 cas enregistrés cette fois-ci constituent donc une hausse exceptionnelle. (dab/trad.jzs)