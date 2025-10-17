ciel couvert11°
Lausanne: l’inspection du travail alerte sur les parfumeries

A Lausanne, les odeurs de parfum deviennent un enjeu de santé.Keystone

Derrière les senteurs agréables, un risque invisible: l’Inspection du travail appelle les parfumeries à mieux ventiler pour protéger leur personnel.
17.10.2025, 12:1917.10.2025, 12:19

L'Inspection du travail de Lausanne (ITL) s'est penchée sur la qualité de l'air dans les parfumeries et les magasins de cosmétiques. Elle a mené une campagne de sensibilisation dans dix établissements lausannois. Les résultats observés sont rassurants, mais son rapport souligne la nécessité d'assurer une ventilation suffisante pour garantir la santé du personnel.

«Naturelles ou artificielles, les odeurs ne sont pas neutres et constituent des polluants de l'air», affirme Johanna Zabaleta, inspectrice du travail, citée dans un communiqué de la Ville:

«Elles stimulent voire surchargent le système olfactif et le système nerveux»

Du 7 au 8 mai dernier, l'ITL s'est rendue, conjointement avec une hygiéniste du travail, dans dix établissements lausannois de tailles différentes (de 2 à 30 personnes) et proposant des produits en vrac ou emballés. Les mesures ont été réalisées dans l'espace de vente et les espaces de stockage, servant souvent de local de pause pour le personnel, est-il expliqué.

«Les résultats que nous avons obtenus sont globalement rassurants», relève Zabaleta. «La majorité des établissements présente des concentrations modérées en Composés organiques volatiles (COV) et de faibles niveaux de CO2. Aucun perturbateur endocrinien connu n'a été relevé».

Attention au stockage

Seuls deux établissements affichent une qualité de l'air avec des valeurs supérieures aux référentiels de mesures. En cause: les produits sans emballage, la diffusion de fragrance dans l'espace de vente et une ventilation inefficace. Contrairement aux espaces de vente, 60% des espaces de stockage ne sont pas correctement ventilés, alors qu'ils servent de local de pause dans 7 établissements sur les 10 visités, selon les observations de l'ITL.

Plus de la moitié des travailleuses et travailleurs entendus déclarent avoir déjà ressenti un inconfort ou des symptômes (maux de tête, problème de concentration ou respiratoires, etc) assimilable à une mauvaise qualité de l'air, ajoute encore la Ville. Des recommandations ont été faites pour renforcer l'information auprès du personnel et assurer en permanence une ventilation suffisante.

Chaque établissement visité a reçu un compte-rendu indiquant les lacunes portant sur les locaux de travail, la gestion des sources d'odeurs, l'information des travailleuses et travailleurs ainsi que les solutions pour y remédier. Ces recommandations comme les informations données lors des visites ont été accueillies avec satisfaction, tient également à préciser l'ITL. (jah/ats)

