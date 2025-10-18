dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Suisse: le nouveau tarif médical risque de faire souffrir les enfants

Les maux d&#039;oreilles sont déjà suffisamment désagréables. Le traitement pour les enfants pourrait bientôt empirer.
Les maux d'oreilles sont déjà suffisamment désagréables. Le traitement pour les enfants pourrait bientôt empirer.Image: Keystone

Le nouveau tarif médical sera «défavorable» pour les enfants suisses

A partir de 2026, un nouveau barème tarifaire s'appliquera aux médecins, qui devront accepter une certaine perte financière. Il apparaît que la qualité des soins pourrait également se dégrader.
18.10.2025, 07:0718.10.2025, 07:07
Anna Wanner / ch media

Le diagnostic porte le nom de mastoïdite, et il est aussi désagréable que son appellation le laisse deviner. Elle survient lorsqu'une otite moyenne ne guérit pas, se propage aux os du crâne des enfants et provoque une accumulation de pus. Dès l’année prochaine, son traitement pourrait devenir encore plus pénible.

En général, un scanner ou une IRM est nécessaire pour déterminer si le pus doit être drainé et s'il existe un risque de thrombose, explique la pédiatre Bettina Balmer. Comme les jeunes enfants ne peuvent pas rester immobiles, cet examen requiert une anesthésie. Jusqu'à présent, l'opération était réalisée immédiatement après, afin que l'enfant n'ait pas à être anesthésié une seconde fois.

Une nouvelle règle qui contraint à un choix

A partir de 2026, les règles vont changer. Les forfaits ambulatoires stipuleront qu'une seule intervention peut être réalisée par anesthésie, accompagnée de tous les examens complémentaires le même jour. La conseillère nationale Bettina Balmer (PLR/ZH) explique:

«Le médecin se trouve alors devant un choix: soit travailler à perte en réalisant le scanner ou l'IRM séparément de l'opération, soit facturer correctement, mais devoir procéder à deux anesthésies pour les deux interventions, ce qui est évidemment défavorable pour l'enfant.»

C'est un dilemme particulièrement désagréable. L'élue entend donc le faire évoluer.

La situation n'est pas simple. Le 1er janvier, l'entrée en vigueur du nouveau tarif médical Tardoc et ses nouveaux forfaits ambulatoires modifiera le système de facturation pour tous les médecins exerçant en pratique privée ainsi que pour les consultations ambulatoires hospitalières.

A propos 👇

Ce «phénomène» empoisonne la vie des médecins suisses

Comme elles doivent également composer avec certains inconvénients, plusieurs centaines de propositions de modification ont été soumises à la société tarifaire OTMA, couvrant presque toutes les spécialités. A court terme, seules les erreurs les plus flagrantes ont pu être corrigées. Et le calendrier des ajustements pour 2027 est déjà complet.

Jusqu'à présent, les modifications portaient sur des compensations financières, comme les prestations de garde pour les urgences ou le montant que les radiologues doivent percevoir pour une mammographie.

Le Conseil fédéral ne veut pas s'en mêler

Il était prévisible que l'introduction des nouveaux tarifs provoquerait de vives tensions. La révision entraîne des désavantages financiers immédiats pour certaines spécialités. Selon Bettina Balmer, il est inacceptable que ce soient les patients qui en pâtissent. Dans le cas des enfants nécessitant une anesthésie supplémentaire inutile, les inconvénients prennent une tout autre dimension. La conseillère nationale a donc récemment saisi le Conseil fédéral.

Pourquoi la hausse des primes pousse les Suisses vers les urgences

Mais à Berne, la réponse est restée tiède. Le gouvernement et le Parlement, qui ont eux-mêmes imposé l’introduction de ces forfaits jugés prématurés, se tiennent désormais prudemment en retrait.

Le Conseil fédéral précise, en réponse Bettina Balmer, que la négociation des tarifs relève des caisses maladie et des médecins. Il renvoie également à la loi, qui stipule qu'une prestation doit être efficace, appropriée et économique. Il conclut:

«Il incombe donc aux médecins de veiller à éviter les actes inutiles ou les consultations multiples»

Bettina Balmer ne conteste pas la nécessité d’une approche économique. Mais elle interroge: «Que faire quand la logique comptable entre en conflit avec la meilleure prise en charge?»

Les médecins face à un conflit de conscience

Il existe en effet le cas inverse, par exemple pour une dégénérescence maculaire, une détérioration de l'acuité visuelle qui survient fréquemment avec l'âge.

Cette «grande menace» mortelle coûte cher à la Suisse

Grâce à de nouveaux médicaments plus coûteux, les patients ne reçoivent plus qu'environ quatre injections par an, contre dix auparavant. Ils doivent donc se rendre moins souvent chez le médecin et surtout supporter moins de douleurs.

Le médecin gagne en revanche moins lors d'une consultation, car la forfaitisation laisse moins de marge pour le médicament plus coûteux. Les médecins n'ont donc aucun intérêt à recourir à des traitements innovants.

Jusqu'à présent, les médecins privilégiaient le confort du patient. Désormais, la question se pose pour le praticien: faut-il toujours opter pour le meilleur traitement? L'option moins coûteuse pourrait suffire, et le médecin y gagnerait davantage.

C’est un vrai cas de conscience, résume Bettina Balmer:

«Soit on est cupide, soit on est stupide en laissant filer l’argent vers Big Pharma. Pourtant, la plupart des médecins veulent simplement bien faire leur travail.»

Mais pour cela, ils doivent pouvoir exercer sans perdre d’argent, faute de quoi c’est la qualité des soins qui en souffrira.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Et voici d'autres articles sur la santé, par ici!
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
de Alberto Silini
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
de Alyssa Garcia
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
2
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
de Alberto Silini
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
23 photos qui prouvent que les chats sont liquides
1 / 25
23 photos qui prouvent que les chats sont liquides
source: sadanduseless
partager sur Facebookpartager sur X
Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La machine de guerre russe va vivre des années difficiles
2
Aldi passe à l'offensive sur le pain, Migros et Coop réagissent
3
Ce patron suisse a lancé une «révolution des pourboires» qui inquiète
Suisse: ce secteur de soin est concerné par une pratique «indésirable»
Les soins prodigués par des proches aidants font augmenter les coûts de la santé. On constate aussi des pratiques douteuses en matière de facturation. Malgré tout, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'agir.
Les soins prodigués par les proches préoccupent le monde politique, car certaines organisations privées de soins à domicile sont soupçonnées de gagner beaucoup d’argent en employant des membres de la famille.
L’article