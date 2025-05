Laténa, dans le canton de Neuchâtel. Image: Facebook

L'eau du robinet peut à nouveau être bue dans cette commune

L'alerte donnée suite des cas d’hospitalisations a été levée à Laténa (NE). L'eau peut à nouveau y être consommée normalement.

Plus de «Suisse»

Après des analyses, aucune contamination n'a été détectée dans le réseau d'eau potable de Laténa, informe vendredi la commune. L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement.

Les cas d’hospitalisations en lien avec le réseau d’eau, relayés dans la presse n’ont pas pu être confirmés à ce jour, indique la commune dans un communiqué. L'alerte et l'ensemble des restrictions imposées à titre préventif sont donc levés.

Jeudi, la commune de Laténa avait recommandé de ne plus boire l'eau du robinet, ni de l'utiliser pour la cuisine ou la lessive jusqu'à nouvel avis. Selon alertswiss, la population de Marin, Epagnier, Thielle, Wavre et St-Blaise était concernée, mais pas celle d'Hauterive et d'Enges. (jzs/ats)