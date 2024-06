Le Tarmed sera remplacé en 2026

Les Suisses prennent toujours plus de médicaments: voici les chiffres

Les partenaires devront respecter une liste de critères précis et présenter un contrat de mise en oeuvre d'ici novembre 2024. Si les partenaires devaient échouer, c’est le Conseil fédéral qui fixera les règles de coordination afin que les deux structures puissent entrer en vigueur. (ats)

Le Tardoc, élaboré par la faîtière des assureurs curafutura et l'organisation des médecins FMH, est un tarif à la prestation. La structure des forfaits ambulatoires, portée par santésuisse et les Hôpitaux H+, définit une rémunération fixe pour une intervention.

Le Tarmed, introduit en 2004, n'a jamais été entièrement révisé. Il est jugé dépassé et doit être remplacé.

La structure tarifaire Tarmed, obsolète, sera remplacée en 2026. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le Tardoc et les premiers forfaits ambulatoires. Des adaptations seront encore nécessaires afin de coordonner les deux structures.

La structure tarifaire Tarmed a été introduite en 2004, et est désormais obsolète. Elle sera remplacée par un nouveau tarif médical, appelé Tardoc, en 2026, a décidé le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a approuvé, ce mercredi, le Tardoc et les premiers forfaits ambulatoires.

Le Conseil fédéral a approuvé, ce mercredi, le Tardoc et les premiers forfaits ambulatoires.

