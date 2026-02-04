La maladie d'Alzheimer touche près de 60 millions de personnes dans le monde. Keystone

Un médicament contre l'Alzheimer précoce autorisé en Suisse

Swissmedic a autorisé un principe actif qui ralentit l'évolution de la maladie d'Alzheimer, sans toutefois la guérir. Il ne sera proposé qu'à un nombre restreint de personnes.

Swissmedic a annoncé mercredi avoir autorisé le principe actif donanemab. Ce médicament est utilisé pour le traitement d'Alzheimer à un stade précoce. Il ralentit l'évolution de la maladie, mais ne la guérit pas.

Swissmedic estime que les bénéfices pour les malades du principe actif donanemab sont plus importants que les éventuels effets secondaires qu'il pourrait leur causer. On parle ici d'hémorragies ou d'oedèmes cérébraux. Ces risques sérieux impliquent «d'effectuer un suivi rigoureux au cours des premiers mois de traitement».

«Une avancée significative»

Après des décennies de recherches infructueuses au niveau mondial, le donanemab représente «une avancée significative dans le traitement de la maladie d'Alzheimer», souligne Swissmedic dans un communiqué. Le médicament permettra de ralentir le déclin cognitif de certains patients, leur offrant une meilleure qualité de vie.

Le donanemab ne sera proposé «qu'à un nombre restreint de personnes qui se trouvent au stade initial de la maladie». Pour toutes les autres personnes atteintes d'Alzheimer, «le quotidien continuera de représenter un défi de taille».

Avant que la substance active soit utilisée dans le cadre d'un traitement, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) devra l'inscrire sur la liste des spécialités. Une réglementation uniforme de prise en charge des coûts par les assurances-maladie devra aussi être adoptée, pour éviter de trop grands frais pour les malades.

La maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Elle touche près de 60 millions de personnes dans le monde. Les associations Alzheimer Suisse et Swiss Memory Clinics saluent la décision de Swissmedic d'autoriser le principe actif donanemab. (ats)