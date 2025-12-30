Roland Decorvet est à la tête d'Alpha Talents Africa. Une société qu'il a lui-même fondé. Image: Keystone / watson

Un Romand investit des millions au Congo pour réparer une «absurdité»

Un ancien cadre de Nestlé souhaite ouvrir une usine de production de médicaments antipaludiques au Congo. En effet, une grande majorité de la quinine mondiale est produite dans le pays avant d'être exportée en Inde puis de revenir sous forme de médicaments.

La situation a de quoi surprendre: alors que le Congo produit 80% de la quinine mondiale, l'Afrique importe en effet entre 70% et 90% de tous ses médicaments depuis d’autres continents. Une «logique absurde», selon 24 Heures qui rapporte la situation.

Pour donner un petit aperçu de l'absurdité de la situation, le Congo exporte actuellement la majeure partie de sa quinine comme matière première vers l’Inde, puis rappatrie les médicaments une fois finis.

Un homme souhaite inverser la tendance: Roland Decorvet. Pour ce faire, cet ancien cadre haut placé de Nestlé, qui a passé 25 ans de sa carrière chez le géant de l'agroalimentaire, a fondé Alpha Talents Africa, une société d’investissement à impact social qui soutient la création et la croissance d'écosystèmes agroalimentaires rentables, durables et à impact positif en Afrique, comme il est écrit sur le site.

A travers ce projet, le Vaudois souhaite donner un coup de fouet à l'industrie pharmaceutique au Congo. Il cherche à récolter 10 millions de francs suisses en capitaux pour financer son affaire. Selon le 24 heures, trois family offices helvétiques ont déjà injecté de l'argent dans le projet. Le groupe compte également dans ses rangs Hans Jöhr, qui n'est autre que l’ancien directeur général de Nestlé pour l’achat de matières premières.

Unique entreprise sur le continent africain

En Afrique, Pharmakina, unique entreprise pharmaceutique congolaise sur le continent, produit des antipaludiques à partir de quinine locale, une substance naturelle extraite de l'écorce de quinquina. Cette plante, qui pousse dans la région du Sud-Kivu, reste efficace contre le paludisme contrairement aux médicaments modernes face auxquels le parasite développe des résistances.

Le Congo est le principal producteur de quinine dans le monde, une substance qui est principalement administrée par perfusion dans les cas de paludisme potentiellement mortel, explique le quotidien vaudois.

Roche a quitté le navire

Pharmakina avait déjà vu le drapeau suisse flotter au sein de sa structure. Le géant bâlois Roche avait investit dans la société africaine, avant de se retirer peu de temps après. Il y a trois ans, Alpha Talents est devenu l’actionnaire principal en y injectant 26 millions de dollars.

Après avoir atteint la «plus haute position» dans son domaine chez Nestlé, Roland Decorvet, souhaite revoir ses priorités, comme il le confie à 24 heures:

«Je n’ai pas pu sauver des vies avec mon travail à l’époque, c’est exactement ce que je fais maintenant avec les médicaments contre la malaria.»

Pharmakina traite annuellement 7,5 millions de personnes avec des antipaludiques à prix abordables et génère un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars. Alpha Talents, en épaulant l'entreprise, projette d'étendre ses activités en développant de nouveaux médicaments à base de plantes pour traiter d'autres maladies.

Un autre mastodonte de la pharma, Novartis, vient de mettre au point un nouveau médicament de synthèse contre le paludisme. Mais cette nouveauté ne représente pas une menace pour Alpha Talents et Pharmakina. Comme le souligne Marcel Tanner, professeur émérite d'épidémiologie à l'Université de Bâle:

«Il faut toujours différentes alternatives»

Le spécialiste rappelle également l'importance de développer des médicaments directement dans les régions frappées par le paludisme. «Ainsi, le médicament est mieux accepté et nous pouvons réagir plus rapidement et plus efficacement», conclut-il. (svp)