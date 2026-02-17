Bob à deux israélien, Cortina, 16 février 2026. image: capture

La RTS retire cette vidéo qui a créé une polémique internationale

La RTS désavoue avec modération son journaliste pour avoir fait un commentaire politique lors d'une compétition sportive aux JO de Cortina-Milan.

Plus de «Suisse»

Le commentaire du journaliste sportif dénonçant le «génocide à Gaza» et la participation aux JO de Cortina-Milan du pilote de bob à deux israélien qui «s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle», lundi à l’antenne de la RTS, n’est pas passé inaperçu.

On en parle ici 👇 Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct

Applaudie par les uns, contestée par les autres, cette prise de position sur une question géopolitique des plus sensibles a donné du grain à moudre aux réseaux sociaux. Si la députée européenne de La France insoumise Rima Hassan a pris la défense du reporter de la RTS, la députée Renaissance à l’Assemblée nationale Caroline Yadan, qui représente la 8e circonscription des Français de l’étranger comprenant Israël, a jugé la démarche «indigne» en s’adressant à la RTS.

«Information (...) factuelle», mais «inappropriée»

Dans une brève déclaration envoyée à watson, la RTS réagit comme suit aux propos de son journaliste Stefan Renna diffusés pendant la deuxième manche du bob à deux israélien:

«Notre journaliste a souhaité questionner la politique du CIO au sujet des déclarations de l’athlète concerné. Pour autant, une telle information, bien que factuelle, est inappropriée dans le cadre du commentaire sportif en raison sa longueur. Pour cela, nous avons retiré hier soir la séquence de notre site.» Déclaration de la RTS

Si la chaîne publique apporte un désaveu, elle n’a pas non plus la main trop lourde, jugeant même «factuelle» l’«information» fournie par le commentateur. Mais, en l'espèce, pas à sa place. (amn)