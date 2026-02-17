La RTS retire cette vidéo qui a créé une polémique internationale
Le commentaire du journaliste sportif dénonçant le «génocide à Gaza» et la participation aux JO de Cortina-Milan du pilote de bob à deux israélien qui «s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle», lundi à l’antenne de la RTS, n’est pas passé inaperçu.
Applaudie par les uns, contestée par les autres, cette prise de position sur une question géopolitique des plus sensibles a donné du grain à moudre aux réseaux sociaux. Si la députée européenne de La France insoumise Rima Hassan a pris la défense du reporter de la RTS, la députée Renaissance à l’Assemblée nationale Caroline Yadan, qui représente la 8e circonscription des Français de l’étranger comprenant Israël, a jugé la démarche «indigne» en s’adressant à la RTS.
«Information (...) factuelle», mais «inappropriée»
Dans une brève déclaration envoyée à watson, la RTS réagit comme suit aux propos de son journaliste Stefan Renna diffusés pendant la deuxième manche du bob à deux israélien:
Si la chaîne publique apporte un désaveu, elle n’a pas non plus la main trop lourde, jugeant même «factuelle» l’«information» fournie par le commentateur. Mais, en l'espèce, pas à sa place. (amn)