Un Suisse voulait vendre aux enchères un autographe d'Hitler

La plate-forme d'enchères Ricardo a adressé un avertissement à un utilisateur du canton de Schwyz. Il avait mis en ligne une offre pour une carte postale portant la signature d'Adolf Hitler.

Une offre sur la plateforme d'enchères suisse Ricardo a suscité l'émoi. Et pour cause: un utilisateur du canton de Schwyz a mis en vente une photo avec une signature d'Adolf Hitler, relaye 20 Minutes. L'offre de départ était de 16 300 francs. Selon le vendeur, la carte postale était dans son emballage d'origine et accompagnée d'un certificat d'authenticité.

La carte postale mise en vente sur Ricardo.ch porte la signature d'Hitler. Image: Ricardo.ch

Le site d'enchères explique que l'offre a été mise en ligne sur la plateforme avant que les mécanismes de sécurité de Ricardo n'entrent en action. Elle a été immédiatement supprimée après sa découverte.

«Une porte-parole de Ricardo a précisé qu'aucune offre contenant des idées racistes, nazies ou de la propagande n'était tolérée»

Ricardo a adressé un avertissement à l'utilisateur schwyzois. En cas de récidive, il pourrait être exclu de la plateforme. (gh)