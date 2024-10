Image: EPFL

La Suisse s'offre un institut pour l'intelligence artificielle, voici sa mission

L'ETH Zurich et l'EPFL créent le Swiss National AI Institute pour renforcer leur collaboration et relever les défis de l'IA grâce à leur expertise.

Plus de «Suisse»

Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich (ETH Zurich) et de Lausanne (EPFL) ont fondé un nouvel institut commun dédié au développement de l'intelligence artificielle (IA). Le Swiss National AI Institute (SNAI) aura pour mission de créer un premier modèle linguistique d'IA spécifiquement suisse.

L'annonce a été faite jeudi par les deux institutions. Grâce à ce nouvel institut, elles ambitionnent de renforcer considérablement la recherche en IA en Suisse.

Quel sera le but de cet institut?

«Cet institut offrira une perspective nationale sur la recherche, l'éducation et l'innovation, avec un accent particulier sur la transparence, l’open source et la confiance», indiquent les deux Ecoles.

«Le SNAI se penchera sur les opportunités et les défis nationaux liés à l’IA, nécessitant la collaboration de nombreux chercheurs à travers le pays», a déclaré Pierre Dillenbourg de l’EPFL. En plus de développer de nouveaux modèles d’IA, l’institut national formera également des spécialistes dans ce domaine.

«Actuellement, seules quelques centaines de personnes dans le monde possèdent l'expertise en IA nécessaire pour développer les plus grands modèles d’IA, le SNAI se concentrera donc également sur la formation de spécialistes de l'IA pour le monde académique et l'industrie, dans le but d’élargir le vivier de talents, ce qui profitera à l'économie locale.» Les EPF dans leur communiqué

Qui financera cet institut sur l'IA?

Le SNAI bénéficiera d’un financement initial de 20 millions de francs suisses, alloué par le Conseil des EPF pour la période 2025-2028. Ce budget servira à soutenir le développement de l'initiative Swiss AI. En plus de ce soutien financier, l’EPFL et l’ETH Zurich contribueront également aux ressources de l’institut, tout comme des fonds de tiers issus de partenariats avec le secteur privé.

Le financement partagé permet d’assurer la viabilité à long terme de l’institut et de garantir sa capacité à développer des modèles d’IA à grande échelle, selon le communiqué des institutions.

Qui sera aux commandes de cet institut?

Le Swiss National AI Institute sera codirigé par Alexander Ilic, directeur exécutif de l’ETH AI Center, et Scarlet Schwiderski-Grosche, directrice exécutive de l’EPFL AI Center. La structure de gouvernance de l’institut, partagée entre les deux établissements, reflète une collaboration équilibrée et garantit un pilotage stratégique aligné avec les objectifs nationaux de la recherche en IA, estiment les Ecoles. Les organes de supervision et de gestion de l’institut seront composés de chercheurs des deux institutions, assurant une répartition équitable des responsabilités et une prise de décision commune.

(jah)