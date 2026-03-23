en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Sexe

Asphyxie érotique: verdict pour un étrange meurtre à Genève

Procès plume Genève
Le décès remonte à février 2016. La mort de la femme 66 ans n'était d'abord pas considérée comme suspecte (image d'illustration). shutterstock

Asphyxie érotique: verdict pour un étrange meurtre à Genève

Nouveau verdict dans l'affaire dite de la plume: un homme a été condamné à 12 ans de prison par la justice genevoise pour le meurtre de sa femme. La thèse d'un jeu sexuel ayant dégénéré, avancée par la défense, n'a pas convaincu le tribunal.
23.03.2026, 15:1423.03.2026, 15:14

La justice genevoise a tranché dans l'affaire dite de «la plume». Elle n'a pas retenu la version de la défense plaidant pour un homicide par négligence dans le cadre d'un jeu sexuel ayant dérapé et condamné le prévenu à 12 ans de prison pour le meurtre de sa femme.

Il existe un «faisceau d'indices forts et convergents qui appuient la première thèse de l'accusation, selon laquelle le décès n'est pas survenu au cours d'une pratique sexuelle consentie, mais qu'il est le résultat d'une violente agression», a estimé la Chambre pénale d'appel et de révision dans sa décision du 17 mars rendue publique lundi par le quotidien le Temps et que Keystone-ATS a pu consulter.

Des Suisses ont-ils tiré sur des gens en Bosnie? Il tente de le savoir

Le décès remonte à février 2016. La mort de la femme 66 ans n'était d'abord pas considérée comme suspecte. C'est la découverte d'une plume de 4,5 centimètres dans une bronche de la défunte qui a changé la donne. Depuis, l'affaire a été présentée comme l'affaire dite de la plume.

Asphyxie érotique

Le prévenu, un ancien homme d'affaires soleurois a d'abord été condamné pour meurtre en 2022. La justice avait estimé que la victime avait aspiré la plume alors qu'elle cherchait vainement de l'air, la tête écrasée sous un coussin. L'homme affirmait alors qu'elle était décédée de causes naturelles, victime d'une attaque cérébrale.

Le septuagénaire avait ensuite changé de version un mois avant son procès d'appel en 2023, avouant que sa femme était décédée lors d'une asphyxie érotique. Il avait reconnu avoir menti pendant 7 ans par «grande pudeur». La Cour genevoise l'avait alors condamné pour homicide par négligence, descendant sa peine de 13 à trois ans de prison.

Incendie du car postal: ce trajet n'était peut-être pas dû au hasard

Cette décision avait cependant été annulée en mai 2024 par le Tribunal fédéral. Celui-ci avait renvoyé l'accusé devant les juges en leur demandant d'approfondir certains points.

C'est désormais chose faite, avec cette nouvelle condamnation pour meurtre. A noter que la décision peut faire l'objet d'un appel. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
de samuel bendahan
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
1
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
de Othmar von Matt
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
8
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
de Antoine Menusier
Thèmes
Un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'ex-premier ministre français Lionel Jospin est mort
Ancien premier ministre et figure centrale du Parti socialiste, Lionel Jospin s’est éteint à 88 ans après une longue carrière politique marquée par des succès et revers.
Il est resté jusqu'au bout une figure reconnue et rassembleuse de la gauche malgré son échec historique au premier tour de la présidentielle 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Décédé dimanche à l'âge de 88 ans, Lionel Jospin a longtemps médité les raisons de ce fiasco qui a brisé net sa carrière politique de manière prématurée.
L’article